Sabato 24 febbraio l’evento All’arrembaggio dell’ortaggio

Secondo ed ultimo appuntamento dedicato ai bambini che Confesercenti organizza nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, con il contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. “Quante sono le mamme fortunate che, davanti ad un piatto di verdure (al forno, lesse, saltate, passate e chi più ne ha più ne metta!), non si sentono rispondere: nooooooooooooo mamma, le verdure no! Lo sai che non mi piacciono!” spiega Annalisa Coli, referente del progetto Vetrina Toscana per la Confesercenti Provinciale di Livorno. “Ecco, grazie all’aiuto della magica agrichef Paola Chiellini di Campagna Amica e con la collaborazione preziosa di Slow Food Livorno che ci ospita nella propria sede, cercheremo ci far cambiare idea a bambine e bambini che impareranno come cucinare con le loro mani una tipologia di alimento non sempre apprezzato come gli ortaggi di stagione!”. E dopo essersi cimentati nel laboratorio “culinario” a seguire una gustosa merenda sempre a cura di Bottega di Campagna Amica!

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro ore 15.45 presso la sede Slow Food Livorno in Via Calafati 7

Costi

Bambino € 8,00

Adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: Nessuna

Durata: 2 ore circa inclusa la degustazione

INFORMAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria : 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

Mail: [email protected]

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 23 ORE 12.00

