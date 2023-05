(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Sabato 27 maggio Laboratori Collaborativi per genitori e figli

Sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 12.30 al Parco Pertini (ex Parterre), a Villa Mimbelli e al Parco Baden Powell si svolgeranno i Laboratori Collaborativi. L’iniziativa, promossa da Progetto A, Orsa e Comune di Livorno in collaborazione con Koala Ludo, prevede dei laboratori creativi per genitori e figli (da 0 a 7 anni) all’aria aperta allo scopo di creare un’opera di Arte Collaborativa. Per info: [email protected], 353 434 6557.

