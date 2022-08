Sabato 27 Serata Magica a Porta a Mare

Dalle 21,30 di sabato 27 agosto tre dei maggiori protagonisti della Pistoia Magic, Francesco Micheloni, MagoLeo e Tiziano Cellai, saranno sul palco di Porta a Mare per uno spettacolo di magia e illusionismo dedicato a grandi e piccini. Iniziativa gratuita

Tra gli appuntamenti dell’estate dell’area commerciale Porta a Mare non poteva mancare lo spettacolo dedicato alla magia e all’illusionismo. Sabato 27 agosto saranno ospiti del Consorzio Porta a Mare tre dei maggiori protagonisti della Pistoia Magic, ovvero Francesco Micheloni, MagoLeo e Tiziano Cellai. Dalle 21,30 potremo assistere alle performance di questi tre artisti che si alterneranno sul palco ognuno dimostrando un diverso modo di fare magia accontentando quindi tutte le categorie di pubblico: dai bambini, che ameranno il Mago Leo, agli adulti (e non solo) che rimarranno incantati dal personaggio e dalle grandi illusioni di Tiziano Cellai che da poco è diventato campione italiano di magia vincendo la finale del concorso che si è tenuto lo scorso mese a Torino. Il trait d’union di questi due splendidi spettacoli sarà la magia comica di Francesco Micheloni che da sempre fa dell’arte della magia una storia da raccontare. Francesco Micheloni, che da anni fa parte del Club Magico di Firenze e del quale oggi è uno dei massimi consiglieri, afferma: “Molti ritengono che lo spettacolo di magia sia solo per bambini; ma è sbagliato! Lo spettacolo di magia risveglia il bambino che eravamo e che vive ancora in noi, ed in questo modo ricomincia a giocare”. Non ci rimane altro che liberare la fantasia e tornare un po’ bambini!

Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/portamareareacommerciale/

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

Condividi: