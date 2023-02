Sabato al Museo del Mediterraneo arriva il TEDX

Nel corso della conferenza si parlerà dei droni per il trasporto di emoderivati tra gli ospedali. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria

Arriva al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la collaudata formula TEDX: un evento nel quale tecnologia, creatività e conoscenza si intrecciano. In questo primo incontro si parlerà della possibilità di utilizzazione dei droni per il trasporto di emoderivati tra gli ospedali, accorciando i tempi classici di consegna su mezzi gommati. Nel corso dell’evento sarà affrontato anche un altro tema importante, quello riguardante le donazioni di sangue. Da alcuni anni le associazioni di volontariato sulle donazioni di sangue sono in difficoltà: annualmente, infatti, non riescono a raccogliere le medesime quantità di sangue o plasma del passato determinando, con gravi e immaginabili ripercussioni per i pazienti. Il sangue e gli emoderivati sono anche facilmente deteriorabili, perciò si devono rispettare specifiche prescrizioni quando si trasportano. Nell’ultimo periodo il problema è stato affrontato a diverse latitudini con un approccio innovativo basato sull’impiego di droni, facendo registrare risultati molto incoraggianti sin dalle prime applicazioni, specialmente per i paesi africani. Durante il convegno saranno proiettati dei video (in inglese con i sottotitoli in italiano) commentati da un rappresentante di AVIS Livorno e dal responsabile di una startup innovativa che realizza droni proprio per il trasporto di emoderivati tra gli ospedali. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

