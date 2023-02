Sabato la giornalista Francesca Mannocchi ai Bottini dell’Olio

La giornalista freelance rinnova la sua presenza a Livorno dopo l'incontro che l'aveva vista protagonista nell'ambito della rassegna letteraria estiva LeggerMente. L'incontro si inserisce nell'ambito delle iniziative collaterali alla mostra su Banksy in corso al Museo della Città fino al 19 marzo

Il 4 febbraio alle ore 18 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio si terrà l’atteso incontro con Francesca Mannocchi condotto da Agnese Pini. La giornalista freelance rinnova la sua presenza a Livorno dopo l’incontro che l’aveva vista protagonista nell’ambito della rassegna letteraria estiva LeggerMente. Mannocchi si occupa di conflitti in medio oriente e migrazione, scrive per L’Espresso e collabora con numerose testate, italiane e internazionali, alternando il mestiere di giornalista con quello di autrice. Nel suo lavoro ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan con cui ha vinto vari premi giornalistici tra cui il Premio Ischia, il Premio Giustolisi e il Premiolino. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra su Banksy in corso al Museo della Città fino al 19 marzo.

Costo: è sufficiente il biglietto d’ingresso alla mostra Banksy (intero 12 euro, ridotto 8 euro). I posti sono limitati.

Per prenotazioni 0586 824551 mail [email protected]

L’incontro sarà preceduto dalla consueta visita guidata in mostra del sabato pomeriggio alle ore 17.

Costo visita guidata: biglietto d’ingresso alla mostra, intero € 12 o ridotto € 8, più costo visita guidata € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni: [email protected]

Condividi: