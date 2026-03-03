Sabato 7 marzo vernissage e incontro con Gabriella Sessa e “Angie”

Dal 5 all’11 marzo 2026, la Melograno Art Gallery ospita Donne 2026, rassegna di arte contemporanea che esplora l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature: forza e fragilità, memoria e desiderio, maternità e indipendenza, corpo e pensiero, identità e trasformazione. La donna non è icona o simbolo, ma presenza complessa, vivente e polifonica.

Una settimana di dialogo artistico – Pittura, scultura, installazioni e linguaggi ibridi convivono in un percorso che intreccia interiorità, impegno sociale e corporeità come spazio di identità. La rassegna non offre una sola narrazione, ma una pluralità di voci, riflettendo su stereotipi, nuovi linguaggi e il ruolo contemporaneo del femminile.

Evento speciale: Gabriella Sessa presenta Angie

Sabato 7 marzo, alle 18, il vernissage sarà arricchito dalla presentazione di Angie – La seconda indagine del commissario Titti (Intrecci Edizioni, 2025). Gabriella Sessa, psicologa e psicoterapeuta, torna con un noir brillante e umano: ritmo e sentimento procedono insieme, e ogni silenzio racconta più di quanto sembri. Un’occasione per unire letteratura, memoria e sguardo femminile in un dialogo diretto con il pubblico.

Artisti presenti – Gianni Baccàro, Lidia Bachis, Manuela Balma, Maurizio Barraco, Massimo Bernardi, Edoardo Ceccarelli, Roberto Consiglieri, Alma Conte, Gabriella Coppetti, Futurboba, Davide Giallombardo, Lemmy Gonthier, Gravante, Alessandro Grazi, Taichi Ichikawa, Clelia Logoluso, Ottavio Mangiarini, Giorgio Mattioli, Rachele Carol Odello, Luigi Piscopo, Davide Robert Ross, Maria Irene Vairo.

Melograno Art Gallery, Livorno, via Marradi 62/68. Orari: 10–12.30 / 16–20. Domenica e festivi 10–12.30 / 17–20. Chiuso la mattina del lunedì.

La mostra sarà aperta fino alle ore 12.30 di mercoledì 11 marzo.

[email protected]

339 2399148

