Sabato a Porta a Mare Noberini in “Ce n’ho per tutti i gusti”

Sabato 29 luglio alle 21,30 torna su palcoscenico di Porta a Mare, l’estro e la comicità di Consalvo Noberini con il suo nuovissimo spettacolo “Ce n’ho per tutti i gusti”. Come è solito fare nei suoi spettacoli, Consalvo parlerà del “modus labronicus”, di quella “livornesità” che crea sempre risate, ma anche spunti di riflessione.

Uno spettacolo in cui Noberini proporrà classici sempreverdi tratti dal suo immenso e variegato repertorio, ma anche pezzi inediti, e dove risponderà a richieste in diretta del pubblico oltre a dar vita alle sue solite ed esilaranti improvvisazioni.

Il titolo la dice lunga su ciò che vedrete. L’intento dell’autore e interprete è quello di accontentare tutti i suoi fedelissimi, ma anche coloro i quali vedranno questo spettacolo per la prima volta.

Dopo la “vecchia” livornese e il pimpante “ganzo abbestia” chissà Consalvo cosa avrà in serbo per il suo pubblico. Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalla attività commerciali dell’area Porta a Mare.

