Sabato a Villa Fabbricotti la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e navigatore Canino

Dialogheranno con l’autore il sindaco Luca Salvetti, l’assessora al porto Barbara Bonciani e Claudio Rigolo, presidente dell'associazione Sport Insieme Livorno

Sarà presentato sabato 25 novembre alle ore 11, alla Biblioteca Labronica “Guerrazzi” di Villa Fabbricotti (viale della Libertà 30) l’ultimo libro di Massimo Canino, “Frontemare, storie comuni e straordinarie dai porti di Toscana”, Edizioni Minerva. Con l’autore, giornalista, scrittore e navigatore impegnato nel sociale e nella tutela dell’ambiente, dialogheranno il sindaco Luca Salvetti, l’assessora al porto Barbara Bonciani e Claudio Rigolo, presidente dell’associazione Sport Insieme Livorno. L’ingresso è gratuito. Dopo il lungo viaggio in barca a vela che la scorsa estate ha toccato 16 porti della Toscana e del suo Arcipelago per farne conoscere le bellezze naturali e la storia, e sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto del mare e dell’ambiente, ecco un volume che raccoglie “storie straordinariamente normali”, racconti di epoche diverse, fatti dai protagonisti o riportati dai parenti di persone che non ci sono più. Il progetto “Lungo la Toscana e il suo arcipelago” è stato promosso dalla Regione Toscana, assessorati all’Ambiente, alle Infrastrutture e al Turismo. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluta all’Ospedale Meyer di Firenze.

Massimo Canino, con la sua barca “Mary Bird VII”, aveva fatto tappa all’Andana degli Anelli nel giugno scorso. La “storia straordinaria” scovata a Livorno è quella di Claudio Rigolo, un livornese che dalla fine degli anni Ottanta vive su una sedia a rotelle a causa di un incidente, ma che senza perdersi d’animo si è dedicato prima personalmente al tennis su carrozzina, poi ha cominciato a insegnarlo e a organizzare tornei sempre più importanti, fino al livello internazionale. Dal tennis è diventato presidente e anima dell’associazione Sport Insieme Livorno, che promuove attività davvero per tutti, comprese vela e pesca d’altura. Grazie all’impegno di Claudio Rigolo e dei suoi collaboratori, Sport Insieme Livorno porta a fare il bagno in mezzo al mare persone disabili da tutta la Toscana, che dopo malattie o incidenti pensavano di non poter mai più nuotare in vita loro. “Una storia che mi ha entusiasmato e commosso – commentava a giugno Massimo Canino – per la grande forza che dimostra Claudio e per l’entusiasmo che trasmette a tutti quelli che gli stanno intorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©