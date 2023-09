Sabato alla Calata Elba il Vista Mare Market

Appuntamento sabato 30 settembre dalle 10 alle 22 con le artigiane e gli artigiani di VistaMareMarket, iniziativa patrocinata dalla Adsp

Descrivere a parole che cos’è il Vista Mare Market è complicato, perché parlare di semplice market è riduttivo, è un’esperienza partecipativa, è un evento creativo, culturale ed artistico animato dalla presenza di artigiani ed espositori di opere d’arte che propone al contempo, sport all’aria aperta ed attività culturali al fine di presentare e far conoscere al meglio il territorio che lo ospita. Un progetto nato dall’amicizia e dalla condivisione degli stessi valori, interessi e obiettivi professionali, nel tempo si è sviluppato trovando nella voglia di fare squadra la spinta necessaria per dare vita a un’ idea condivisa da tempo: la riscoperta di una manualità talvolta perduta con la complicità del mare. Le artigiane/gli artigiani di VistaMareMarket hanno riscoperto nell’economia circolare un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, riciclo dei materiali e prodotti esistenti legati per lo più al mare e alla vita marinaresca, per estendere il loro ciclo di vita il più a lungo possibile e contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Il nostro evento non è solo market, ma un’esperienza che abbraccia anche altre attività legate all’esplorazione del territorio e al legame con l’ambiente e la natura, prevede infatti trekking a piedi, oppure tour in bike, gite a piedi o in barca alla scoperta della costa o ancora lezioni di vela, laboratori manuali per i più piccoli e per godere al massimo del rumore delle onde classi di yoga vista mare. Spesso le nostre giornate si concludono con un dj set o con una “clandestina” di danza. Per settembre è prevista la presentazione di “Ricomincio da qui” della fotografa Sara Stojkovic e di “Qua dove non fui mai” di Martina Domenici e il tour in battello con partenza dall’ Andana degli Anelli.

