Sabato alla scoperta degli antichi mestieri del porto

Partendo dal cuore del ๐˜€๐—ฒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ avrete accesso al ๐— ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—œ๐—บ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น' ๐—”๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ง๐—ถ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ ๐—ฆ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ, dove ammirerete l'ultimo navicello rimasto a Livorno ed altre imbarcazioni storiche

Un nuovo originale tour che vi porterร ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ.

Passeggiando nei ๐ช๐ฎ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ž๐ซ๐ข ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐•๐ž๐ง๐ž๐ณ๐ข๐š ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ evocheremo nei loro luoghi di lavoro, i facchini e tanti altri mestieri, fino a giungere in una suggestiva e caratteristica cantina a pelo d’acqua dove incontrerete ๐—™๐˜‚๐—น๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ, ๐—น’๐˜‚๐—น๐˜๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ’๐—”๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ, che con le sue memorie della cittร che fu, dandoci dimostrazione di questo antico mestiere.

๐ƒ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐š: 15.00-17.00 (2 ore)

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ผ: 12 โ‚ฌ a persona

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al ๐Ÿฏ๐Ÿฐ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿณ๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฒ๐Ÿฑ๐Ÿฑ (no vocali).

Il messaggio deve contenere [ un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI+ ORARIO SCELTO]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

๐—ฅ๐—ถ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ผ alle ore 14.45 in Piazza del Luogo Pio

