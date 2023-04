Sabato Arte sotto gli Archi a Porta a Mare

Sabato 8 aprile, Porta a Mare ospita “Arte sotto gli Archi”, l’evento artistico con più di 30 pittori che esporranno i loro dipinti. Tutte le opere, esposte su cavalletti, correranno lungo gli archi dell’area di Porta a Mare, insieme ai gazebo dell’altro evento concomitante: “Brocantage”, cose del passato e antiquariato. “Arte sotto gli Archi” è organizzata da Etruria Eventi, e i ringraziamenti vanno al Consorzio Porta a Mare, molto sensibile agli eventi culturali e artistici per richiamare il pubblico labronico e non solo.

Il tutto si svolgerà quindi sabato 8 aprile dalle 9 alle 19, e sarà una bella occasione per visitare uno dei punti più interessanti della città.

Questo evento artistico non è fine a se stesso, e i pittori potranno esporre i loro dipinti ogni secondo sabato del mese, prenotandosi al numero 338-1030254. È Nadia Consani, anch’essa pittrice, che si occupa dell’organizzazione e di raccogliere gli artisti partecipanti. Da sottolineare il fatto che la partecipazione è gratuita.

Ecco la lista dei pittori partecipanti a “Arte sotto gli Archi”: Autilio Luciana, Boccardi Massimo, Caboni Mauro, Calvetti Claudio, Caverni Eleonora, Caverni Gabriella, Celata Bernardo, Chirici Riccardo, Cipriani Cristina, Consani Nadia, Corti Ennio, Del Corso Carlo, Della Capanna Andrea, Donnini Cristina, Fastame Gabriele, Frignani Giulietta, Gallo Giuseppina, Illiano Tiziano, Lami Donatella, Leotta Luca, Lombardo Alfonsa, Martini Claudio, Nistri Elettra, Orsolini Fabio, Palazzolo Gian Luca, Pardini Carlotta, Pecchia Lucia, Rossi Ivano, Salvini Germana, Spigliati Alfredo, Spinato Maria Cristina, Tempesti Ilario, Thrull Paolo, Yongfang Sun, Ye Jimi. Il consorzio Porta a Mare vi aspettia numerosi per condividere l’arte e la cultura che non deve mai mancare nella nostra città di Livorno.

