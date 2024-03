Sabato auto storiche alla sede Aci al Levante

La Scuderia Falesia e Aci Livorno invitano gli appassionati di auto a recarsi presso la sede Aci, situata in Largo Vera Modigliani, zona Parco Levante a Livorno, per condividere una giornata di sport

Sabato 23 marzo presso la sede di Aci Livorno, di Levante, si potranno ammirare le auto storiche che partecipano alla Coppa Liburna gara di regolarità di media. La Scuderia Falesia e Aci Livorno invitano gli appassionati di auto a recarsi presso la sede Aci, situata in Largo Vera Modigliani, zona Parco Levante a Livorno, per condividere una giornata di sport. L’arrivo della auto è prevista per ore 14.30 e la sosta per poterle vedere durerà all’incirca un’ora.

