Sabato c’è “Ortocross”, in bici attraverso le strade bianche degli orti urbani

Quella che vi aspetta sabato 24 è una nuova pedalata cittadina, alla scoperta di una magica parte della nostra città: gli orti urbani. Piccoli spazi verdi curati amorevolmente che danno frutti freschissimi, a meno di zero km da casa

Vi è piaciuto Bimbimbici? Si? Non avete voglia di rimettere le bici in garage? No?! Allora è arrivato il momento per diventare parte della grande famiglia FIAB.

Quella che vi aspetta sabato 24 è una nuova pedalata cittadina, alla scoperta di una magica parte della nostra città: gli orti urbani. Piccoli spazi verdi curati amorevolmente che danno frutti freschissimi, a meno di zero km da casa ed alle porte del frenetico viavai del centro o del lungomare. Su strade bianche sicure ma che danno un piccolo brivido di avventura, i più piccoli, accompagnati da almeno un adulto, in sella alle loro due ruote si godranno una bella sgambata energizzante.

L’evento è riservato ai soci Fiab e per chi desiderasse associarsi per questa e tutte le altre biciclettate organizzate nel corso dell’anno, possono: seguire le istruzioni di sul nostro sito oppure sul sito Nazionale dove sono possibili più modalità di pagamento.

Si ricorda che la biciclettata è destinata a bambini delle scuole elementari accompagnati da adulti e che i bambini devono essere autonomi e sicuri nella conduzione della bicicletta.

Percorso pianeggiante di 9km di lunghezza su fondo sterrato compatto.

L’uso del Casco è obbligatorio per tutti i bambini.

Sono consigliate biciclette con ruote da almeno 20′.

www.facebook.com/FiabLivorno

www.instagram.com/fiablivorno

Condividi:

Riproduzione riservata ©