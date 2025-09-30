Sabato convegno sulla Pedagogia Queer al Centro Approdo

Ore 17.30 – “Pedagogia trans*-affermativa. Strumenti concettuali e operativi per una scuola che supporta lɜ studenti trans*” a cura di Ale Blu Santambrogio, dottorə di ricerca in “Processi Educativi nei contesti eterogenei e multiculturali”. L’intervento proporrà una riflessione sulle caratteristiche della pedagogia trans*-affermativa, illustrando strategie e pratiche educative finalizzate a costruire una scuola capace di accogliere e valorizzare studenti e studentesse trans ripensando la classe, la relazione educativa e la didattica per porre al centro i bisogni educativi de3 student3 trans* presenti e futuri.