Sabato due eventi da non perdere al Museo su Leonardo da Vinci

Sabato 16 marzo alle 17 nella Sala del grande rettile del Museo, si terrà Carlo Pedretti e la ricezione di Leonardo attraverso le incisioni, conferenza di Margherita Melani. Sempre sabato 16 marzo, alle 18 si terrà l'ultima replica di Leonardo, il fanciullo curioso, cantastoria animata di e con Giovanni Balzaretti

Sabato 16 marzo all’insegna dell’arte e dello spettacolo al Museo della Città: alle 17 nella Sala del grande rettile del Museo, si terrà Carlo Pedretti e la ricezione di Leonardo attraverso le incisioni, conferenza di Margherita Melani, Università degli studi di Napoli Federico II – CIRICE. Introduce Giovanni Cerini, Dirigente Settore Attività Culturali, Musei, Fondazioni e Turismo del Comune di Livorno.

Margherita Melani è storica dell’arte specializzata su Leonardo da Vinci e sulle sue tecniche artistiche, nonché autrice di libri, saggi e articoli. In qualità di assistente personale del professor Carlo Pedretti (1928-2018), uno dei maggiori esperti contemporanei di Leonardo da Vinci, dal 2000 in poi ha seguito molti dei suoi progetti. Attualmente è Conservatrice della Nuova Fondazione Pedretti che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il grande patrimonio di materiali e di studi riportato in Italia dal professor Pedretti, oltre che di proseguire e incentivare gli studi sulla figura di Leonardo. Da sempre attenta alla divulgazione scientificamente rigorosa, ha collaborato con Alberto Angela per il volume Gli occhi della Gioconda (Rizzoli, 2016) e per la puntata della trasmissione tv «Ulisse» Leonardo genio universale (2019).

Sempre sabato 16 marzo, alle ore 18.00 si terrà l’ultima replica di Leonardo, il fanciullo curioso, cantastoria animata di e con Giovanni Balzaretti, Teatro Agricolo:

Cosa facevano i grandi quando erano piccoli? E Leonardo? Cosa leggeva, come giocava? L’infanzia dei grandi interessa e ispira. Ecco perché ci interessano le loro avventure e disavventure, scolastiche e familiari. Ecco perché piacciono ai ragazzi: fanno sperare di andare lontano…

La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita; l’ingresso agli spettacoli non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso.

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro

audioguida 3 euro

biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo museodellacittalivorno.it

Visite guidate a partenza garantita

sabato 16 marzo ore 16.00

domenica 17 marzo ore 17.00

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

