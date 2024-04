Sabato e domenica visite guidate a tema al Museo della Città

Foto tratta dalla pagina Fb Museo della Città

Questa settimana protagonista Giulia Napoleone (Pescara, 1936) attraverso la lettura di due opere esposte nel percorso di visita: Vegetazione Viola (1966) e Ricerca di luce n. 10 (1971). Appuntamento alle 17:30

Sabato 19 e domenica 20 alle 17:30 proseguono le visite guidate tematiche a partenza garantita per scoprire la rinnovata sezione contemporanea del Museo della Città di Livorno, che racconta l’arte italiana dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta del Novecento. Il focus di questa settimana vede protagonista Giulia Napoleone (Pescara, 1936) attraverso la lettura di due opere esposte nel percorso di visita: Vegetazione Viola (1966) e Ricerca di luce n. 10 (1971).

Giulia Napoleone, artista di formazione romana, predilige l’espressione attraverso la pittura e l’incisione dando prova di un vasto arco di interessi (dalla musica classica alla fotografia), per dedicarsi poi prevalentemente alla grafica.

Frequenta come ricercatrice e poi come docente la Calcografia Nazionale di Roma e si perfeziona nelle tecniche grafiche presso il Rijksmuseum di Amsterdam.

Partecipa a numerose collettive e personali e, negli anni ’70 dopo una breve esperienza dell’uso di materiali plastici (sicoglass), trova nell’incisione a punzone e nelle altre tecniche dirette (bulino, maniera nera, puntasecca) un mezzo espressivo congeniale, accanto all’acquerello e al disegno a pastello e a inchiostro.

Già nelle prime opere emerge l’uso di segni o unità minimali, impaginati in tessiture astratte o ispirate a forme vegetali o paesaggi immaginari, mentre in seguito rivolge i suoi interessi in particolare alle ricerche sulla luce, sui passaggi cromatici e sul ritmo compositivo della linea e del segno, che sono alla base degli acquerelli, dei disegni a inchiostro in bianco e nero e delle incisioni. Dal 2007 è membro dell’Accademia Nazionale di San Luca.

Calendario visite guidate a partenza garantita ogni sabato e domenica alle ore 17:30

– sabato 20 e domenica 21 aprile

visita della sezione contemporanea con focus su Giulia Napoleone

– sabato 27 e domenica 28 aprile

visita della sezione contemporanea con focus su Gianfranco Baruchello

Visite guidate adulti e bambini



– domenica 12 maggio ore 11.00

Orari Museo della Città di Livorno

dal martedì alla domenica h 10.00-19.00

chiuso il lunedì

Biglietti

Intero 5 euro, ridotto 3 euro

ridotto scuole 3

Visita guidata gruppi (max 25 persone)

costo 30 euro

Visita guidata scuole

costo 2 euro

Visite guidate a partenza garantita

Sezione contemporanea Museo della Città

costo 2 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Visite guidate adulti e bambini

costo 5 euro un adulto e un bambino; 3 euro ogni ulteriore partecipante (oltre al biglietto d’ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19/0586-824551

[email protected]; [email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©