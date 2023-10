Sabato e domenica visite guidate in Fondazione

Sabato 7 (orario 16-20) e domenica 8 ottobre (10-13 e 16-20) visite guidate gratuite alla collezione d’arte a cura della Cooperativa Diderot nell'ambito della iniziativa “E’ Cultura”

Dal 2015, ogni primo sabato del mese di ottobre, le sedi storiche di banche e Fondazioni di origine bancaria dislocate in tutte le città italiane aprono le porte per permettere a cittadini, turisti e appassionati di visitare gratuitamente i loro locali e le loro collezioni d’arte. Quest’anno, la manifestazione promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) e denominata “Invito a Palazzo”, ha cambiato nome e modalità di svolgimento. L’iniziativa, con il nuovo appellativo “E’ Cultura” è stata ampliata e si svilupperà nell’arco della settimana che va da sabato 7 a sabato 14 ottobre aprendo al pubblico le varie sedi e dando la possibilità a Banche e Fondazioni partecipanti di valorizzare le iniziative culturali promosse e realizzate durante l’anno. A Livorno, nella centralissima piazza Grande, tutti potranno scoprire Palazzo Vagnetti, di proprietà e sede di Fondazione Livorno, che aprirà al pubblico sabato 7 ottobre dalle 16 alle 20 e domenica 8 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 con visite guidate gratuite alla collezione d’arte a cura della Cooperativa Diderot. Passando da un nucleo di stampe antiche di Livorno, il visitatore sarà accompagnato tra le sale dedicate a Benvenuto Benvenuti, il pittore livornese a cui è intitolata la collezione, e al suo Maestro Vittore Grubicy de Dragon. Il percorso espositivo proseguirà tra i pittori macchiaioli e gli esponenti del Gruppo Labronico, giungendo fino ai più recenti rappresentanti della pittura futurista ed astrattista del secondo Dopoguerra.

I visitatori potranno poi accedere alla Sala Cappiello, con le affiches realizzate dall’artista livornese Leonetto Cappiello, considerato il padre del manifesto pubblicitario moderno. Per la prima volta, sarà anche possibile ammirare due vedute seicentesche dell’artista Gherardo Poli, provenienti dalla collezione della Fondazione CR Firenze e recentemente esposte negli spazi di Fondazione Livorno. Infine, uno spazio sarà dedicato all’esposizione di dieci opere realizzate da Simone Bianchi, illustratore e pittore conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori nell’ambito del fumetto americano. Arrivate direttamente dallo studio dell’artista, queste opere richiamano la mostra “Simone Bianchi. L’arte dei supereroi”, promossa da Comune di Livorno e Fondazione Livorno, curata da Giorgio Bacci e allestita ai Granai di Villa Mimbelli fino al 12 novembre.

Info e contatti

Ingresso libero e gratuito

Fondazione Livorno: [email protected] | Tel. 0586 826111

Coop. Diderot: [email protected] | Tel. 339 8289470

