Sabato giornata di studi sui “paesaggi sonori” al Mascagni

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 10.30, l’Auditorium Cesare Chiti ospiterà la Giornata di studio dedicata ai paesaggi sonori, curata da Luigi Agostini e Francesco Michi

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 10.30, l’Auditorium Cesare Chiti ospiterà la Giornata di studio dedicata ai paesaggi sonori, curata da Luigi Agostini e Francesco Michi. L’iniziativa si propone di presentare alcune delle più recenti esperienze di ricerca sviluppate nell’ambito di YOURSOUNDSCAPE, progetto culturale senza scopo di lucro fondato sull’ascolto, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sonoro.

Il tema sarà affrontato da prospettive differenti, mettendo in dialogo musica, arte, letteratura, educazione e ricerca sull’ambiente acustico. Dopo i saluti e la presentazione iniziale di Luigi Agostini, il programma prevede gli interventi di Mechi Cena, L’altoparlante di Marshall McLuhan: sonosfera del quotidiano; Alessandra Calanchi, Paesaggi sonori nella letteratura: la costruzione narrativa dell’“acustinario”; Emiliano Battistini, Different Waves. Arte e scienza in ascolto del Mare Adriatico; Enrico Strobino, Il paesaggio sonoro e l’educazione musicale; e Simone d’Ambrosio, Listening to the place – Audiotopie. Nel pomeriggio, alle 15.45, è prevista una sessione di ascolto con Pietro Michi e Biodiversità Records, dedicata ai field recordings provenienti dall’archivio.

Particolarmente significativo è il rapporto tra questa iniziativa e la storia del Conservatorio Mascagni. YOURSOUNDSCAPE nasce infatti nel 2009 proprio all’interno dell’istituzione livornese, quando Luigi Agostini mise a disposizione del Conservatorio livornese il sistema di spazializzazione dell’Auditorium Chiti. Nel corso degli anni il progetto ha contribuito a mettere in relazione il Conservatorio con importanti realtà internazionali, tra cui il Canada Council of Arts, l’Audio Engineering Society e, più recentemente, il Forum Klanglandschaft (FKL).

Il FKL è una rete europea interdisciplinare dedicata al paesaggio sonoro, che mette in relazione studiosi e professionisti provenienti da ambiti diversi e promuove attività di ricerca, educazione e produzione artistica legate all’ambiente acustico. La collaborazione con questa realtà internazionale rappresenta quindi un ulteriore sviluppo di un percorso che il Conservatorio di Livorno porta avanti da molti anni.

Nel corso della sua storia, YOURSOUNDSCAPE ha sviluppato anche attività rivolte alle scuole livornesi, con passeggiate sonore e percorsi di ascolto in ambienti immersivi, e ha successivamente ampliato le proprie collaborazioni internazionali e tecnologiche.

La giornata di studio rappresenta l’VIII appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi, la cui direzione artistica è affidata a Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon, e si avvale del contributo di Unicoop Firenze.

L’iniziativa si terrà sabato 3 ottobre a partire dalle ore 10.30 presso l’Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio “Pietro Mascagni”, in via Galileo Galilei 40 a Livorno. L’ingresso è libero.

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