Sabato il concerto di chiusura della Rassegna di Polifonia Città di Livorno

La XX Rassegna di Polifonia “Città di Livorno” a cura del Coro Rodolfo del Corona e con la compartecipazione e patrocinio del Comune di Livorno, giunge all’epilogo. Anche quest’anno la cittadinanza ha potuto usufruire di una serie di concerti ed eventi dedicati alla polifonia vocale di qualità, ascoltando formazioni di altissimo livello provenienti da tutta Italia che hanno presentato il meglio del loro repertorio.

Sabato 17 febbraio alle 21 presso la Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, per concludere in bellezza l’edizione del ventennale, si esibirà il Coro Giovanile misto “Emil Komel” diretto dal M° David Bandelj. La formazione proviene da un territorio di confine tra Italia e Slovenia, crocevia di diverse culture, ed è appunto formata da elementi provenienti da entrambi i territori.

Il programma che sarà presentato vuole proprio mettere in risalto il tema della convivenza tra diverse radici culturali, oggi più che mai di così stringente attualità. Il titolo, significativo, è “Intrecci” e il programma, partendo da un canto popolare sloveno, presenta brani che affrontano diversi tipi di amore sacro e secolare nelle culture slava, latina e germanica, spaziando anche negli stili e nel tempo, dal Rinascimento di Gallus e Monteverdi ai contemporanei: un concerto di sicuro interesse e di indubbia qualità che non mancherà di stimolare la curiosità del pubblico.

Il Coro “R. Del Corona”, organizzatore della Rassegna, darà un breve benvenuto musicale sotto la consueta direzione del M° Luca Stornello.

Questa XX Edizione della Rassegna l’Associazione Coro Rodolfo Del Corona ha stretto una collaborazione con la Fondazione Caritas e la Caritas di Livorno.

Polifonia e Solidarietà, al termine del concerto della Rassegna, la Fondazione Caritas Livorno e la Caritas Livorno presenteranno progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio.

Il 17 Febbraio sarà la volta del progetto mensa, che offre un pasto caldo completo, ogni giorno, a circa 150 persone, anche con consegna a domicilio per chi non può recarsi alla mensa del Villaggio della Carità.

L’ingresso, come di consueto, è gratuito.

Il coro giovanile misto Emil Komel rappresenta il gruppo corale più maturo nel piano di studi del Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel di Gorizia.

Nato nel 2008 come coro di voci bianche si è presto affermato in ambito locale e nazionale alla guida della direttrice Damijana Čevdek.

Dal 2013 è diretto dal m.o David Bandelj, con il quale ottiene diversi premi in svariati concorsi nazionali ed internazionali (Milazzo, Zagorje ob Savi, Vittorio Veneto, Malcesine). Da segnalare la vittoria al concorso polifonico nazionale ad Arezzo nel 2018, l’ottimo risultato al seguente Concorso polifonico internazionale sempre ad Arezzo nel 2019 dove ha ottenuto un primo premio nella categoria programma profano, un secondo ex aequo nella categoria programma d’obbligo e un premio speciale, oltre alla partecipazione al Grand prix, il primo premio al concorso nazionale Canto oltre la paura nel 2020 per la realizzazione del virtual choir sul brano di Roberto Brisotto Le dita del vento e la medaglia d’oro, un terzo premio ex aequo e due premi speciali al concorso nazionale sloveno Naša pesem di Maribor nel 2022.

Il coro ha tenuto concerti in diverse stagioni concertistiche, più volte con orchestra, eseguendo anche repertori classici quali il Gloria di Vivaldi, il Magnificat di Bach e la Sunrise Mass di Gjeilo e ha registrato due Cd. Ha partecipato a corsi di perfezionamento con eminenti esperti (Stephen Connolly, Barbara Tanze, Stojan Kuret, Petra Grassi, Barbara Kovačič, Martina Burger, Panda Van Proosdij), ha collaborato con solisti d’eccezione (Marcos e Bernarda Fink) ed ha al suo attivo numerose prime esecuzioni di compositori contemporanei (Tadeja Vulc, Patrick Quaggiato, Hilarij Lavrenčič, Roberto Brisotto, Andrej Makor).

David Bandelj, musicista e poeta di larga formazione, ha studiato pianoforte e viola al Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel a Gorizia, si è laureato ed ha conseguito il dottorato di ricerca in letteratura comparata all’Università di Ljubljana, avviato alla direzione corale, ha studiato con Hilarij Lavrenčič e Walter Lo Nigro e si è perfezionato con illustri docenti (Werner Pfaff, Stojan Kuret, Marcus Detterbeck, Ambrož Čopi, Alessandro Kirschner, Nina Kompare, i Voces8). Avvicinatosi da autodidatta allo studio dell’organo, ha perfezionato le sue conoscenze con il m.o Marco Colella ed è organista titolare nella chiesa di San Giovanni a Gorizia. Dal 2013 è maestro del coro giovanile Emil Komel di Gorizia con il quale ha conseguito importanti riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale. Diverse volte è stato membro di giurie in concorsi corali, ha tenuto workshop per cori giovanili, ha collaborato come direttore con l’orchestra ArsAtelier e l’orchestra d’archi Nova e si impegna come divulgatore della musica dei compositori Goriziani anche come curatore delle loro opere. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia e saggi letterari ed è docente di lettere al liceo Trubar – Gregorčič con lingua di insegnamento slovena a Gorizia.

