Sabato il Villaggio di Natale apre le sue porte in Villa Fabbricotti

Inaugurazione sabato 16 novembre alle 15,30 in Villa Fabbricotti. Il Villaggio di Natale della Pro Loco Livorno è giunto alla sua ottava edizione

di Giacomo Niccolini

Giunto ormai alla sua ottava edizione, il “Villaggio di Natale” è un progetto di Pro Loco di Livorno nato nel 2016 che negli anni ha visto costantemente aumentare la partecipazione di un vasto pubblico di qualsiasi età: famiglie, scolaresche, gite organizzate, coinvolgendo ogni anno un numero sempre crescente di visitatori provenienti anche da fuori regione.

Il Villaggio lo troverete all’interno del parco di Villa Fabbricotti.

L’idea che lo rende unico, è la promozione di uno stile di vita consapevole e l’educazione ad acquisire una coscienza ecologica legata al recupero della tradizione attraverso il gioco, la manualità e la creatività: un viaggio educativo multidisciplinare ed eco-sostenibile generativo di idee ed emozioni nate dall’evocazione della tradizione natalizia, fuori dalle logiche esclusivamente consumistiche. L’ultima edizione è stata sicuramente, dal punto di vista delle affluenze e del gradimento, un vero e proprio successo.

Il Villaggio resterà aperto ed accessibile dal 16 novembre al 6 gennaio.

Giorni ed aperture al pubblico del percorso interno:

Inaugurazione 16 novembre ore 15,30 biglietteria aperta alle 15.

Novembre 17-21-22-23-24-28-29-30

Dicembre 1-5-6-7-8-12-13-14-15-19-20-21-22-23-24

Gennaio 4-5-6 su prenotazione

Orario: Giovedì e venerdì 15-19: sabato domenica e festivi 10-13 e 15-19.

Prezzi nella locandina in fotogallery.

Negli altri giorni con apertura su prenotazione, sono offerti programmi specifici per scuole, gruppi, associazioni



La Pro Loco Livorno ricorda inoltre che ,nel progetto come in ogni altra attività di Pro Loco, non esiste nessuna finalità commerciale.

Il Villaggio di Natale, è possibile per 3 motivi:

1. Il lavoro e la passione di una decina di volontari assidui

2. Accantonamenti da altre attività (mercatini vari, Effetto Venezia, etc…)

3. Contributo e supporto del Comune.

