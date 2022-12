(1) Allegati (1) LA LOCANDINA DEL PROGRAMMA

Sabato in piazza Grande il Villaggio di Natale di Svs tra prevenzione, formazione e stand

Sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 18, giornata di festa all’insegna della Prevenzione Endocrinologica, Nefrologica e Vascolare gratuita, di formazione e dimostrazioni sia sanitarie che veterinarie alla cittadinanza, di stand natalizi contornati da Canti sulla Pace dell’istituto Musicale Micheli-Bolognesi. E alle 17 arriva Babbo Natale sul Pick-up della Protezione Civile di SVS. La presidente Svs: "Il Villaggio un dono che la Svs vuole fare alla cittadinanza"

Per il secondo anno consecutivo torna il Villaggio di Natale organizzato dalla Svs. Dopo piazza Cavour, quest’anno verrà allestito in piazza Grande. L’appuntamento è per sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 davanti ai Loggiati del Duomo in piazza Grande. “Il Villaggio – ha spiegato la presidente Svs Marida Bolognesi – rappresenta un dono che la Svs vuole fare alla cittadinanza offrendo servizi legati alla prevenzione per tutti, oltre ad un momento di svago e divertimento. Questa iniziativa chiude un po’ il cerchio dei vari eventi di prevenzione che Svs organizza durante l’anno con il Truck, Truck che sarà presente in piazza Grande”. Così dopo aver festeggiato i suoi volontari all’interno delle mura storiche della Fortezza Vecchia, ancora una volta SVS vuole consolidare il rapporto intrinseco con la città ed i suoi abitanti, rapporto che non è mai venuto meno dal 1890. E lo farà sabato 17 dicembre con una giornata di festa all’insegna della Prevenzione Endocrinologica, Nefrologica e Vascolare gratuita, di Formazione e dimostrazioni sia sanitarie che veterinarie alla cittadinanza, di stand natalizi contornati da Canti sulla Pace dell’istituto Musicale Micheli-Bolognesi e dall’arrivo di Babbo Natale su Pick-up della Protezione Civile di SVS. Ecco il dettaglio del programma:

Stand SVS

Un Villaggio che è un Sunto di tutte le attività che SVS svolge attivamente e giornalmente sul territorio ed un modo per la cittadinanza di conoscerle tutte e sostenerle. Allo stand di SVS si potranno trovare tutte le informazioni del mondo SVS, su come diventare Volontario del servizio Emergenza-Urgenza, di protezione Civile o AIB, in campo Sociale o nella Veterinaria ma soprattutto come aiutarci a sostenere la città. Allo stand saranno presenti numerosi gadget natalizi ad offerta libera.

Orario 10-18

Prevenzione Sanitaria

Grazie al percorso studiato dai professionisti del Polo Della Salute di SVS Gestione Servizi, che scendendo direttamente in piazza vuole andare ad intercettare sul campo quelle cronicità latenti attraverso anche l’utilizzo di apparecchiature ecografiche, portando avanti il progetto gratuito lanciato lo scorso anno del “Polo delle Cronicità”. Al cittadino verrà consegnata una scheda, che visita dopo visita verrà compilata. Quest’anno, cadute le restrizioni Covid, non servirà la prenotazione ma basterà presentarsi direttamente al Villaggio.

Orari 10-13:

Prevenzione Endocrinologia Dott. Fabrizio Malvaldi

Prevenzione Nefrologica Dott. Roberto Bigazzi

Prevenzione Vascolare Dott. Gaetano Parlato

14.30-16.30

Prevenzione Nefrologica Dott. Roberto Bigazzi

Formazione Sanitaria

All’interno del Villaggio, non verrà fatta solamente Prevenzione, ma anche Formazione attiva, in quanto gli ultimi fatti di cronaca hanno dimostrato ancora una volta quanto una cittadinanza attiva e preparata possa aiutare i Soccorritori Volontari ma soprattutto essere determinante in quelle situazioni tempo-dipendenti o semplicemente in caso di bisogno. La nostra Formazione andrà a formare la cittadinanza sulle corrette procedure di allertamento del numero unico di Emergenza 112, sulla rianimazione Cardiopolmonare, sul corretto primo soccorso in caso di trauma e sulle manovre di distruzione pediatriche.

ore 11.30: Dimostrazione/ Formazione ai cittadini su primo soccorso in caso di trauma-dimostrazione SVT

ore 15.00: Dimostrazione/Formazione ai cittadini su corretto allentamento dei soccorsi al numero unico di Emergenza 112 e dimostrazione e prove pratiche BLS (Basic Life Support)

Dimostrazione/ formazione ai cittadini sulle manovre di distruzione pediatriche.

Trasporto veterinario

Per la prima Volta SVS parteciperà con la sua Ambulanza Veterinaria, che viste le richieste crescenti di trasporto da/per i Veterinari della nostra città, mostrerà i propri mezzi per tutto l’arco dell’evento alla popolazione illustrando le modalità di programmazione del trasporto da/per il Veterinario (NON DI EMERGENZA URGENZA) per chi dovesse essere impossibilitato a farlo. Il nostro personale qualificato informerà i cittadini con dimostrazioni di rianimazione Veterinaria e grazie alla partecipazione del gruppo “Unità cinofile da soccorso Rubia di Maniacale Endas” spiegazioni sulla ricerca e soccorso in scenari d’emergenza. Allo Stand Veterinario sarà presente nel Pomeriggio la dottoressa Elisa Cupiti che curerà l’angolo: “Parlane con il Veterinario” uno spazio gratuito per avere consigli utili per i nostri amici domestici.

10-18 informazioni sul trasporto Veterinario, dimostrazioni e visita dell’ambulanza Veterinaria

14-16 angolo parlane con il veterinario, consigli utili per chi ha animali, realizzato grazie alla presenza della Veterinaria Dr.ssa Elisa Cupiti

15-16 rappresentazione cani da ricerca e soccorso in collaborazione con le “unità cinofile soccorso RUBIA” di Maniacane Endas.

Canti delle scuole Micheli-Bolognesi

SVS quest’anno ha voluto invitare l’istituto Musicale Micheli-Bolognesi dopo che è venuta a conoscenza di questo bellissimo progetto che parla di sogni e di Pace in un quartiere dove da anni sta investendo molto, tramite il percorso di rigenerazione sociale e culturale, effetto Link ed alle altre attività, messi a disposizione al centro civico e non solo, come il dopo scuola Nati per Comunicare, momenti ludici, laboratori manuali, chek-up periodici, sportello Psicologico etc. I Ragazzi delle medie insieme ai professori M.Lepore C.Berti O.Costa N.Zannoni S.Milani hanno composto insieme ai bambini alcuni testi e arrangiamenti sul Natale e sulla Pace rispondendo a queste tre semplici domande: “Cosa vorresti fare da grande? e cos’è per te il Natale? Cosa faresti se nevicasse a Livorno? Hanno scritto Polvere di Stelle e Natale Amaranto, la terza è un riarrangiamento di un canto popolare/tradizionale Africano sulla pace. I ragazzi, insieme ai loro “Prof” allieteranno la piazza con i loro Violini, Sax, Flauto Traverso e Voce.

16.15-16.45 Canti sul Natale e sulla Pace

Arrivo di Babbo Natale

Dopo una sfilata per le principali vie del centro di Livorno, alle ore 17.00 circa arriverà a bordo di un pick-up della protezione civile di SVS Babbo Natale! Che accompagnato da un elfo incontrerà i bambini presenti per scattare delle fotografie ricordo consegnando dolciumi per salutarli in allegria

