Sabato “Invito all’Operetta” alla Sala Ablondi

Sabato 3 Maggio ore 21,15 nella sala Ablondi di via Olanda quartiere Scopaia si terrà una deliziosa serata dedicata al mondo dell’operetta dal titolo “Invito all’Operetta” a cura della Compagnia Lirica Livornese dedicata alla memoria della grande attrice caratterista livornese Viviana Larice, protagonista per oltre 20 anni della Compagnia Italiana di Operette.

Sarà un’antologia di arie e duetti tratte dalle più celebri operette interpretate dalla grande Viviana Larice nell’arco della sua carriera in tutti i più importanti teatri italiani. Infatti torneremo per una sera ai fasti della “Belle Époque”, quell’epoca di spensieratezza e ricchezza che sta a cavallo tra la fine dell’ottocento e i primi anni dieci del novecento dove su tutti i palcoscenici d’Europa imperava l’Operetta, genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere, le sue semplici storie si svolgono a tempo di valzer, di mazurka o di fox , sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.

Protagonisti saranno la simpatica e frizzante cantante e caratterista Paola Pacelli, artista poliedrica in scena da oltre 30 anni con il tenore Massimo Gentili, voce potente e finalista della trasmissione condotta da Jerry Scotti “Io Canto Senior”, insieme al soprano lirico Piera Coppola.

Conduce la serata Franco Bocci grande conoscitore ed estimatore di questo genere di spettacolo, grande amico della Larice con cui ha condiviso il palco innumerevoli volte. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. Una serata da non perdere per immergersi nelle più belle e travolgenti melodie dell’Operetta italiana ed Europea ricordando una grande artista del teatro leggero Italiano. Ingresso libero con donazione liberale.

