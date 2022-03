Sabato “La mia divina commedia”, lab gratuito per bimbi da 6 a 10 anni

Appuntamento per sabato 5 marzo alle 10 nella Biblioteca dei Ragazzi nel parco di Villa Fabbricotti, il laboratorio pratico per bambini da 6 a 10 anni “La mia Divina Commedia”. INFO: 0586-824524/523

Si terrà sabato 5 marzo alle 10 nella Biblioteca dei Ragazzi nel parco di Villa Fabbricotti, il laboratorio pratico per bambini da 6 a 10 anni “La mia Divina Commedia”. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra “Dante Alighieri – sta come torre ferma” in corso nella sezione di Villa Fabbricotti della Biblioteca Labronica, con la quale Livorno, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante, rende omaggio al Sommo poeta attraverso un percorso biografico e poetico, che vede esposte le edizioni più antiche e significative dell’opera dantesca conservate presso la biblioteca “F.D. Guerrazzi”.

“La mia Divina Commedia” è un laboratorio alla scoperta della figura di Dante e della Divina Commedia, attraverso la lettura animata di alcune parti di essa, che condurranno i bambini nel viaggio attraverso le tre cantiche, realizzando la propria Divina Commedia.

Per informazioni: Biblioteca dei Ragazzi: 0586-824524/523. Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.