Sabato la premiazione per il premio “Francesca Calabrese De Feo”

Sabato 28 settembre alle 10, nell’Auditorium "Giorgio Kutufà" del Museo di Storia Naturale via Roma 234 avrà luogo la cerimonia di premiazione del premio Francesca Calabrese De Feo Bando STEM 5 edizione 2024

Sabato 28 settembre alle 10, nell’Auditorium “Giorgio Kutufà” del Museo di Storia Naturale via Roma 234, alla presenza della vicesindaca Libera Camici, del vicepresidente della Provincia Pietro Caruso e della professoressa Cristina Grieco presidente INDIRE avrà luogo la cerimonia di premiazione del premio Francesca Calabrese De Feo Bando STEM 5 edizione 2024. In questa occasione il Soroptimist Club Livorno premia delle studentesse che si sono distinte durante tutto il loro percorso scolastico raggiungendo un’eccellente preparazione generale con particolare riguardo alle discipline scientifiche e tecnologiche.

Statisticamente è noto che il numero di studentesse iscritte alle facoltà scientifiche risulta inferiore a quello dei maschi. Con questo premio il Soroptimist, fortemente impegnato in un’ottica di parità di genere, si propone di incentivare le ragazze, dotate di attitudini in questa direzione, ad affrontare gli studi scientifici- tecnologici per incrementare la presenza femminile all’interno di ambiti di lavoro che rivelano ancora diseguaglianze di genere, con una preponderanza del genere maschile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©