Sabato Natale ad Antignano tra allegria e solidarietà

Sarà un sabato pieno di eventi quello che l’Associazione Vivi Antignano ha organizzato per festeggiare l’arrivo del Natale

Sarà un sabato pieno di eventi quello che l’Associazione Vivi Antignano ha organizzato per festeggiare l’arrivo del Natale. In collaborazione con il Comune di Livorno che ha dato il suo patrocinio e con il supporto logistico operativo della Misericordia di Antignano che fin dall’inizio è sempre stata al suo fianco, ha preparato un programma ricco e divertente. Una giornata in allegria e spensieratezza infatti, che non dimentica però la solidarietà e la condivisione. E allora Babbo Natale ( Mario Bartoli del Mare dei ricordi”) distribuirà chicchi e raccoglierà, insieme alle letterine dei bambini, anche fondi per il suo progetto sui giochi inclusivi; saranno presenti le “Bimbe in rosa” canoa club Livorno e la Scuola cinofila Dog’s con i suoi cani molecolari, addestrati per la ricerca delle persone; anche i fondi raccolti dall’iscrizione alla sfilata dei cani allestita da Lara Coppola, prevista nel primo pomeriggio, saranno devoluti ad associazioni che si occupano di bambini gravemente disabili. Così come gli esercenti del paese devolveranno parte dell’incasso per i danni del maltempo a Livorno. Per tutto il giorno ci sarà poi il mercatino dove trovare, a poco prezzo, idee originali per un regalino e spettacoli itineranti per grandi e piccini come il CarrElfo delle bolle di sapone e l’esibizione delle ballerine della Scuola Mythos Arte e Movimento di Gabry Gabbriellini. Dulcis in fundo nel senso letterale del termine, un emozionante concerto di fisarmonica (ad ingresso libero) con Massimo Signorini che, nella Pieve in piazza del Castello, eseguirà musiche natalizie. Al termine infatti sarà offerto a tutti i partecipanti un vin brulé o una cioccolata . Anche per mangiare grande varietà: dai pranzi e cene classiche nei ristoranti della zona, a spuntini con taglieri e porchette nei negozi alimentari, a primi caldi e dolci di produzione propria da consumare all’aria aperta, a nocciole tostate al momento e bomboloni belli caldi .

Condividi:

Riproduzione riservata ©