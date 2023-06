Sabato Pacitto a Porta a Mare con “Livorno ride e canta”

Come ogni estate torna a Porta a Mare l’appuntamento dedicato alla comicità labronica che vede come protagonisti due degli attori più seguiti della nostra città: Fulvio Pacitto e Consalvo Noberini.

Sabato 24 giugno alle 21 sarà il turno di Fulvio Pacitto con la sua “Livorno Ride e Canta”. Fulvio e i suoi compari metteranno in scena uno spettacolo comico musicale in vernacolo livornese.

La performance sarà una passeggiata tra musica, stornelli e comiche creazioni che, come afferma Fulvio “fanno parte della nostra cultura popolare, facendo conoscere lo scanzonato ma sempre corretto spirito labronico” .

Ma sul palco Fulvio non sarà solo; ad accompagnarlo infatti ci sarà come spalla femminile Paola Pacelli, mentre l’accompagnamento musicale avverrà per mano del maestro fisarmonicista Venio Cosci.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalla attività commerciali dell’area Porta a Mare.

