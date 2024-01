Sabato per la mostra su Leonardo è di scena il teatro dei Trabagai

Alle 18 andrà in scena il teatro dei Trabagai: la formazione multidisciplinare composta da Giorgio Monteleone ed Elena Farulli, attiva dal 1998, presenta Per quel sorriso, un'originale interpretazione musicata dell'espressione più enigmatica della storia dell'arte

Sabato 13 gennaio prosegue Intorno a Leonardo il calendario di eventi organizzati dal Comune di Livorno in collaborazione con Emanuele Gamba, Fondazione Teatro Goldoni, Conservatorio Pietro Mascagni, Atelier delle Arti Danza, Associazione culturale Trabagai e Teatro Agricolo. Alle 18 andrà in scena il teatro dei Trabagai: la formazione multidisciplinare composta da Giorgio Monteleone ed Elena Farulli, attiva dal 1998, presenta Per quel sorriso, un’originale interpretazione musicata dell’espressione più enigmatica della storia dell’arte: “Tanto è stato detto sulla Gioconda, i massimi critici d’arte si sono espressi ed hanno scandagliato quell’ineffabile sorriso. Ma che cosa ha spinto Leonardo da Vinci a dipingerlo così? I Trabagai, con i loro fedeli strumenti, chitarra e mandolino, forniranno la loro personale ed originale versione della storia”.

Gli eventi si svolgono all’interno delle sale espositive, tutti i sabati fino al 23 marzo 2024 alle 18; per la partecipazione è consigliata la prenotazione e non ci sono costi aggiuntivi rispetto al prezzo del biglietto.

Ogni sabato e domenica alle 17 sono inoltre in programma le visite guidate a partenza garantita e due domeniche al mese (21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 3,17 e 24 marzo) le visite guidate per adulti e bambini.

Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture; si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

GENNAIO

Sabato 20 gennaio ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 27 gennaio ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

FEBBRAIO

Sabato 3 febbraio ore 18.00

Lorenzo Osenga, Giacomo Leoncini, Michelangelo Salvini suonano

musiche per chitarra di Vincenzo Galilei, Alonso Mudarra, Luis Milan, Luis De Narvaez.

Sabato 10 febbraio ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

Sabato 17 febbraio ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 24 febbraio ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

MARZO

Sabato 2 marzo ore 18.00

Niccolò Chiaramonti suona musica per chitarra di Hans Werner Henze, Girolamo Kapsberger, Francesco Da Milano, Francesco Spinacino, John Dowland, Girolamo Frescobaldi

Sabato 9 marzo ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

Sabato 16 marzo ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 23 marzo ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

31 dicembre 10.00-20:00

1, 6 gennaio 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro; visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro; audioguida 3 euro. Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Visita guidata adulti e bambini (età consigliata 6 – 10 anni)

costo 5 euro un adulto + un bambino; 3 euro per ogni persona in più (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni: Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio 19, 0586-82.45.51; [email protected]; [email protected], www.museodellacittalivorno.it.

