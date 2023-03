Sabato riflettori sul “BluesRide Night” all’ex Cinema Aurora

Sabato 4 marzo 2023, all’ Ex Cinema Aurora in viale Ippolito Nievo 28 a Livorno si terrà la “BluesRide Night”, una serata che vuole proporre un’immersione completa nella cultura del Blues americano.

Sul palco dell’ex cinema livornese, da tempo trasformato in pub e sala da concerti, si succederanno Stefano Dentone & The Sundance Family Band e la Mimmo.

Mollica Blues Band – Le due formazioni labroniche proporranno il loro repertorio, composto sia da musica originale che da classici della tradizione del blues e del rhythm’n’blues, suonando tutto il caleidoscopio di colori di questo amatissimo genere musicale. La Sundance Family Band, assemblata dal songwriter di origini genovesi Stefano Dentone, propone un sound dal sapore fortemente country/blues. La scrittura e il suono delle canzoni si rifanno a quello che viene chiamato “Hill Country Blues” o, più semplicemente, “Blues delle colline”. In questa, che è la parte del blues più antica, è importante l’utilizzo degli strumenti acustici della tradizione folk e le canzoni risentono in modo marcato dell’influenza del gospel e degli spirituals. Mimmo Mollica è uno degli armonicisti blues più importanti a livello nazionale e, con la sua band, propone da sempre un sound in stile “Chicago Blues”. Si tratta di una versione più “metropolitana” della musica nera, dove l’utilizzo degli amplificatori diventa protagonista, non solo per chitarra e basso, ma anche per l’armonica a bocca. Il suono risulta più energico e le ritmiche più tribali e coinvolgenti, lasciando anche spazio alla fusione e all’improvvisazione.

La musica delle due band accompagnerà anche la cena proposta dall’Ex Cinema Aurora che proporrà, al prezzo fisso di 25 Euro comprensivo anche dell’ingresso al concerto, un menù composto da pietanze tipiche della tradizione folk americana. Le porte dell’Aurora si apriranno al pubblico dalle 18,30 in poi, la musica e la cena cominceranno alle 20 e si andrà avanti fino a mezzanotte. L’ingresso sarà consentito anche a chi non vorrà cenare, previo il pagamento di un biglietto di 5 euro.

L’Ex Cinema Aurora di Livorno è un circolo privato che propone cucina, musica ed eventi di qualità. Si accede mediante un’iscrizione annuale (al costo di 5 Euro) ed è aperto a tutti coloro che ne faranno richiesta.

https://www.excinemaaurora.it/

https://stefanodentone.com/

