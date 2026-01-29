Sabato @Rotonda31, lunch time accompagnato dal pianoforte pop jazz di Enrico Monzani

Sabato 31 gennaio dalle 12.30 alle 15 la sofisticata musica internazionale interpretata al pianoforte da Enrico Monzani. Il noto pianista e docente di musica jazz e pop, festeggia in questo periodo i 40 anni da professionista nel settore.

Ha suonato in moltissime location in giro per l’Italia incontrando, tra gli altri, artisti come Giorgio Gaber, Franco Califano, Diego Abatantuono, Edoardo Vianello, Gianna Nannini, Gianni Morandi, ecc.

Ha anche lavorato nelle produzioni musicali in studio come fonico e musicista. Al suo attivo tantissime serate di piano bar in Versilia dove suona anche in una formazione pop-jazz e in una formazione dedicata al repertorio di Pino Daniele in chiave jazz. Ha in fase di elaborazione un nuovo progetto dedicato alla black music afroamericana.

Il suo modo di suonare ben si adatta a tutti i classici della musica pop e jazz internazionale dove si esprime con arrangiamenti particolari e di gradevole ascolto.

Appuntamento sabato 31 gennaio durante l’ora di pranzo a Rotonda31, Viale Italia 136, (ex Chalet), Rotonda di Ardenza – Livorno.

Per prenotare un tavolo tel. 375-5831777

