Sabato sarà Babbo Natale a ricevere sorprese a Montenero

L’associazione ViviMontenero, organizzatrice dell’evento, è supportata da Autolinee Toscane con la Funicolare, dai volontari della Misericordia di Montenero e dalle famiglie del gruppo ViviMontenero tutti compatti nel voler ricreare comunità e gioia “paesana”

Sabato 23 alle ore 10,30 in piazza delle Carrozze a Montenero arriva Balbbo Natale. Quest’anno sono gli studenti delle scuole elementari e medie a fare la sorpresa a Babbo Natale. Lunedì scorso hanno allestito in tema ecologico l’albero di Natale con le loro fantasiose creazioni e glielo dedicheranno, così le sorprese si incrociano e l’arrivo di Babbo Natale permetterà ai ragazzi di consegnare direttamente a lui le letterine dei loro desideri.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per l’occasione un papà, l’artista montenerese Francesco Spera, alla chitarra e l’amico Lorenzo del Ghianda, alla fisarmonica suoneranno accompagnati dai loro figli Anna e Elia e Gabriele. Tante generazioni in festa insieme, cosa ci può essere di più dolce? ViviMontenero vi aspetta per cantare tutti insieme

