Sabato si celebra il Coming Out Day, stand informativi in piazza Cavour
Allo stand sarà disponibile materiale informativo e di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQIA+, gadget e volontarɜ delle associazioni prontɜ ad accogliere la cittadinanza
L’11 ottobre si celebra il Coming Out Day, una ricorrenza molto importante per la comunità LGBTQIA+ che evidenzia l’importanza di fare coming out come persone queer. In una società ancora piena di stereotipi e pregiudizi non è però sempre possibile dichiarare con facilità il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
In occasione di questa data, Arcigay Livorno e Agedo Livorno saranno in piazza Cavour sabato 11 ottobre con uno stand informativo, dalle 15 alle 19. Sarà l’occasione per parlare insieme di outing e coming out, conoscere meglio le associazioni, scoprire le attività e condividere storie ed esperienze.
