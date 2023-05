Sabato Sina al The Cage

Il disco racconta tanti vissuti diversi, eventi vicini e lontani, rotture amicali e amorose ed esperienze di crescita. Vortici è stato prodotto da alcuni tra i migliori producer italiani e ha un importante featuring al suo interno, quello con Rkomi

Sabato 6 maggio prosegue la collaborazione fra Musicus Concentus e The Cage: My Generation, la rassegna pensata dalle due realtà toscane per supportare giovani artisti esordienti, arriva a un nuovo appuntamento e porta sul palco del teatrino una nuova proposta musicale. Sina, all’anagrafe Enrico Silanos, è un cantautore ventottenne di Alghero e da circa un anno ha pubblicato il suo disco d’esordio, Vortici. Il nome dell’album è anche il titolo della poesia che si compone sommando i sottotitoli dei quattordici brani che compongono il disco: i vortici sono quelli emotivi, quelli relazionali, sono i non-spazi in cui siamo avviluppati e risucchiati dalla vita di tutti i giorni, dagli eventi che non possiamo controllare. Il disco racconta tanti vissuti diversi, eventi vicini e lontani, rotture amicali e amorose ed esperienze di crescita. Vortici è stato prodotto da alcuni tra i migliori producer italiani e ha un importante featuring al suo interno, quello con Rkomi.

Sina era già stato notato da pubblico e critica per alcuni precedenti lavori, contraddistinti da un flow fuori dal comune e da un timbro vocale molto originale: tra questi My love lockdown, il singolo scritto durante la quarantena del 2020 che in poco tempo aveva raggiunto migliaia di interazioni su Instagram e Telegram e che aveva poi portato Sina a collaborare con alcuni degli artisti più importanti dell’urban italiano come Mecna, Priestess e CoCo. Insomma, un artista che promette sorprese per un concerto da non perdere.

Apertura porte ore 22.00, inizio concerto ore 22.30. Biglietto 10 euro, prevendite su Dice. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation: in The Cage Gaew + Andrea Carpina, sotto al tendone magico Tommy-D. Costo del biglietto 10 euro, consumazione inclusa.

Condividi: