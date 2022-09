Sabato “The Cage is open”, il programma della stagione del ventennale

Sabato 1° ottobre 2022 si alza il sipario sulla nuova stagione, che celebrerà a dovere i 20 anni di attività attraverso una serie di iniziative, tra le quali è prevista l’uscita prossima di un libro fotografico sulla storia del The Cage, attraverso immagini e testimonianze che ripercorrono le tappe principali

Comincia la stagione del ventennale per il The Cage. Dal 2002, anno in cui l’avventura cominciò in un piccolo locale della periferia nord di Livorno, al 2022 ne è passata di acqua sotto i ponti e l’associazione culturale The Cage, fondata da Mimmo Rosa e Toto Barbato, è cresciuta fino a imporsi quale realtà di rango nazionale. Oggi il The Cage, che dal 2011 ha sede al teatro Mascagni di Villa Corridi (in via del Vecchio Lazzeretto, Livorno), è un live club di prima fascia per i tour di artisti e gruppi italiani e non solo. Sabato 1° ottobre 2022 si alza il sipario sulla nuova stagione, che celebrerà a dovere i 20 anni di attività attraverso una serie di iniziative, tra le quali è prevista l’uscita prossima di un libro fotografico sulla storia del The Cage, attraverso immagini e testimonianze che ripercorrono le tappe principali e i concerti più memorabili svolti nell’arco di due decenni. Intanto, la musica torna a farsi sentire dalle mura del teatrino, con un calendario che da qui a fine anno mette in fila già una serie di nomi di grido: da Nada ai Melancholia da Emma Nolde ai Punkreas fino Gianluca Petrella con il suo progetto Cosmic Renaissance. E nei prossimi giorni sarà annunciato un concerto di grido a sorpresa. Accanto a nomi più storici e di forte richiamo ce ne saranno altri che pescano dalla nuova scena rock, indie, pop e urban italiana. A partire proprio da sabato 1° ottobre, quando saranno due giovani artisti ad animare la serata inaugurale della nuova stagione al teatrino: Cassio e Fonni. A seguire torna l’appuntamento con My Generation, il Cage Night Party del sabato sera.

«La riapertura del The Cage – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi – quest’anno ha un sapore particolare. Venti anni infatti sono trascorsi dal 2002 quando Toto e Mimmo aprirono un vero e proprio live-music-club nel quartiere di Shangai. Da allora è trascorso molto tempo e anche il luogo è cambiato, esattamente dalla parte opposta della città. Il teatro Mascagni di Villa Corridi, per tutti il Cage, è divenuto un vero e proprio punto di incontro, una sorta di faro per artisti e pubblico soprattutto giovanile che frequenta settimanalmente il locale. Da anni inoltre si è aperto un confronto sano e fruttuoso con le istituzioni e la città che ha permesso al The Cage di trasformarsi in un punto di riferimento per i giovanissimi e anche per le loro famiglie, grazie al servizio di sicurezza che previene i pericoli e agli accordi con il servizio taxi per un trasporto sicuro evitando così il rischio di incidenti al rientro dalla discoteca o da un concerto. Il The Cage è un luogo di aggregazione giovanile importante che l’Amministrazione Comunale ha il piacere di sostenere».

La formula che caratterizza la programmazione presenta una novità per la stagione 2022/23: ci saranno due serate ben distinte ogni settimana. Il venerdì sarà dedicato ai concerti di artisti di forte richiamo del mondo della musica alternativa italiana e non. Ogni volta, dopo i concerti, ci saranno 4 feste, ognuna diversa dall’altra, che si susseguiranno una volta al mese fra loro: Deep Love Factory, Haus of Sitrì, DèSi by Livornogramm e Ci Sta by Drink Dance Party. Saranno il post concerto dei venerdì del The Cage di questa stagione. Il sabato, invece, torna con in apertura i concerti del meglio della nuova scena indie/urban/pop/rock italiana. A seguire ci sarà Cage Night Party con la novità di questa stagione: la seconda sala. Mentre all’interno del Teatrino (In The Cage) il djset storico formato da Circle Line & Gaew farà ballare fino a tarda notte, l’area esterna (Out The Cage) è stata trasformata in una seconda sala dedicata a sonorità più Urban-underground, con DjGhera (direttamente dai BNKR44) e Trouble Kid che si alterneranno alla consolle esterna per proporre al pubblico una selezione che anticipa le nuove tendenze future.

«Il sabato del The Cage – spiega Toto Barbato, direttore artistico dell’associazione culturale The Cage – si avvarrà della collaborazione di Musicus Concentus e sarà dedicato ai concerti di artisti che hanno fatto uscire dischi importanti e che abbiamo selezionato attraverso un lavoro di scouting. Porteremo quindi sul palco del teatrino il meglio della nuova musica italiana, prima che faccia il salto verso il grande pubblico, come del resto è nella nostra tradizione. Perciò sarà ogni volta un’occasione da non perdere. Vogliamo che il nostro sabato sia dedicato ai giovani e alla loro voglia di conoscere ed essere protagonisti. Quanto al venerdì sera, invece, siamo orgogliosi di ospitare artisti di grido che hanno fatto la storia nei loro rispettivi generi musicali».

L’ingresso ai concerti è aperto a tutti, gli under 16 devono però essere accompagnati da un adulto e dovranno uscire dopo il concerto. Dopo ogni concerto, invece, il venerdì sera ingresso riservato ai soli maggiorenni, mentre il sabato sera l’accesso è consentito ai nati fino al 2005. Per sabato 1° ottobre, ingresso a 10 euro (con consumazione), con apertura porte alle 22 per il concerto di Cassio + Fonni. Cassio è un cantautore livornese di 30 anni. Fondatore e membro del gruppo gypsy-psichedelico chiamato La Maison, con cui ha suonato per le strade di Londra tra il 2011 e il 2012, per poi pubblicare il disco Vaine House, prodotto da Enrico Gabrielli e Taketo Gohara, fino allo scioglimento della band nel 2016. Nel 2020 Cassio registra il suo disco d’esordio solista, prodotto da Andrea Pachetti (The Zen Circus, Emma Nolde). L’album parla in maniera colloquiale di come si può essere circondati dalla grande bellezza e continuare comunque a sentirsi quasi costantemente soli e inadatti. Fonni, invece, è un cantautore italo-tedesco che ha iniziato studiando pianoforte per poi sviluppare un suo personalissimo stile di scrittura. Attinge dal rap old school per raccontare spaccati di vita, ma le sue produzioni fondono anche ritmiche jazz, elementi nu soul e musica elettronica. Dopo il concerto spazio a My Generation, per ballare fino a tarda notte.

www.thecagetheatre.it

IL PROGRAMMA

Sabato 1° Ottobre – THE CAGE IS OPEN: CASSIO + FONNI + My Generation

Venerdì 7 Ottobre – DUO BUCOLICO + MATTI DELLE GIUNCAIE + Deep Love Factory

Sabato 8 Ottobre – KARAOKE INDIE + My Generation

Venerdì 14 Ottobre – HAUS OF SITRÌ

Sabato 15 Ottobre – SANTACHIARA + My Generation

Venerdì 21 Ottobre – DèSi by Livornogramm

Sabato 22 Ottobre – PETRELLA COSMIC REINASSANCE + My Generation

Venerdì 28 Ottobre – CI STA By DrinkDanceParty

Sabato 29 Ottobre – IBISCO + My Geneneration

Lunedì 31 Ottobre – 40° GLIOZZ FEST

Venerdì 4 Novembre – EMMA NOLDE + Deep Love Factory

Sabato 5 Novembre – DON SAID + My Generation

Venerdì 11 Novembre – HAUS OF SITRÌ

Sabato 12 Novembre – MELANCHOLIA + My Generation

Venerdì 18 Novembre – PUNKREAS + DèSi by Livornogramm

Sabato 19 Novembre – EUGENIA POST MERIDIEN + My Generation

Venerdì 25 Novembre – NADA + CI STA by DrinkDanceParty

Sabato 26 Novembre – 43.NOVE + My Generation

