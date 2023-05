Sabato torna a Livorno la Notte dei Musei. Ingresso a 1 euro

Sabato 13 maggio, torna a Livorno la Notte dei Musei. La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, è ospitata al Museo Fattori ed è promossa dal Comune di Livorno, in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture.

Si tratta di una splendida occasione per conoscere le opere del Museo Fattori e la splendida villa che le ospita.

Il Museo Fattori sarà aperto per l’occasione anche con orario 19:00-22:00 con tariffa d’ingresso simbolica di 1€*.

*l’ingresso ad 1 € riguarda la fascia oraria 19:00-22:00 dell’iniziativa.

INFO

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 824607

[email protected].