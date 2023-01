Sabato torna “Dante in Galleria” a Le Stanze

Sabato 21 gennaio alle17 alla Galleria Le Stanze di via Roma 92/a si tiene l’evento Danteingalleria, formula consolidata da anni che avvicina la Divina Commedia di Dante Alighieri all’arte.

In questo primo incontro del 2023, Giacomo Romano leggerà il Canto XIV dell’Inferno – Capaneo e il Veglio di Creta-; partecipano al pomeriggio l’artista Fabio Leonardi che ha ideato per questo Canto quattro opere a stampa digitale ed il professore Giorgio Mandalis che ci parlerà della Commedia.

