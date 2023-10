Sabato tour in battello dedicato ai bambini

Appuntamento sabato 21 ottobre alle 16.45 (cantine scali Novi Lena) con l'evento di Vetrina Toscana Tutti a Bordo di un battello carico di…Ceci in compagnia di Giufà andremo alla scoperta di storie di mare e di cibi. Allo sbarco una visita a sorpresa da Gagarin. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle 13. INFO: 348.7382094. In caso di maltempo l’evento di svolgerà all’interno del Mercato Centrale

Anche quest’anno Vetrina Toscana pensa ai piccoli di oggi, che saranno i consumatori di domani, con un’iniziativa che unisce la storia della città di Livorno e del suo porto al tema del cibo inteso come una sorta di filo conduttore che – viaggiando da barca a barca – unisce da secoli culture, popoli e terre lontane. A bordo del Battello Marco Polo, trasformato per questa occasione nella mitica barca di Giufà, salperemo alla scoperta di luoghi della nostra città visti dalla prospettiva insolita dei “fossi” in compagnia di una narratrice molto particolare! Allo sbarco una visita a sorpresa da Gagarin, la torteria più antica e famosa di Livorno, dove troveremo mastro Giuliano che ci aprirà le porte del suo regno al profumo di farina di ceci e ci narrerà la vera storia del 5e5. Ad ospitarci per l’ultimo tuffo negli odori e nei colori del cibo sarà il bellissimo Mercato Centrale, tempio della tradizione gastronomica della città, dove con un ultimo laboratorio ed una merenda al profumo di ceci si concluderà la nostra esperienza.

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Evento in collaborazione con Torteria da Gagarin, Slow Food e la Bottega di Campagna Amica

Incontro ore 16.45 Scali Novi Lena (cantine sotto Piazza Mazzini)

Costi

Adulto+bambino € 12,00

Altro Bambino 6-10 anni € 5,00

Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto

Eventuale Adulto extra (in base alla disponibilità) €8,00

Difficoltà: Nessuna

Durata: 2 ore ca. incluso degustazione

INFO E PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

Mail: [email protected]

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO SABATO 21 Ottobre ORE 13.00

In caso di maltempo

In caso di maltempo l’evento di svolgerà all’interno del Mercato Centrale dove è previsto un laboratorio didattico per i bambini e in contemporanea una visita guidata riservata agli adulti accompagnatori. A seguire una degustazione per tutti i partecipanti a cura di Torteria Gargarin e Campagna Amica. L’incontro sarà alle ore 17.00 lato Via del Cardinale. Costi e modalità di prenotazione invariati (anche online).

