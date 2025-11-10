Sabato trekking urbano dedicato a Pietro Mascagni
Sabato 15 novembre vi invitiamo a partecipare a un suggestivo trekking urbano dedicato a Pietro Mascagni, per riscoprire insieme i luoghi che hanno segnato la vita e la formazione del celebre compositore livornese
Il percorso prenderà avvio da Piazza Cavallotti, nel punto in cui un tempo sorgeva la casa natale di Mascagni, per poi proseguire verso la Chiesa di San Benedetto, raffinato esempio di architettura neoclassica che custodisce ancora l’antico organo su cui il giovane Pietro si esercitava. Proprio qui avremo l’occasione di sentir suonare l’organo, grazie ad un musicista esperto che ce ne spiegherà il funzionamento.
La visita proseguirà con una piacevole sosta gastronomica con la degustazione del tradizionale “5&5”, offerto dalla storica Torteria Gagarin.
Ci sposteremo poi all’interno del Teatro Goldoni, dove è allestito il Museo Mascagnano: un affascinante spazio che raccoglie documenti, fotografie, strumenti e testimonianze legate alla vita e alle opere del compositore. Qui finiremo il nostro itinerario.
Informazioni pratiche
Data: Sabato 15 novembre 2025
Orario di ritrovo: ore 16.00
Durata: 2 ore, inclusa la degustazione
Difficoltà: nessuna – consigliate scarpe comode
Costi di partecipazione:
Adulti € 12,00
Bambini 7–12 anni € 8,00
Fino a 6 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 novembre alle ore 18.00
Per informazioni e iscrizioni:
Telefono: 0586 897890
Cellulare: 348 0404516
Email: [email protected]
Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-i-luoghi-di-mascagni.htm
Un’occasione unica per scoprire Livorno attraverso la musica, i luoghi e i sapori che hanno ispirato uno dei suoi figli più illustri.
Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio tra storia, cultura e tradizione.
L’evento è stato organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno nell’ambio di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo parte del progetto Vetrina toscana con il contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
