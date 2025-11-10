Sabato trekking urbano dedicato a Pietro Mascagni

Sabato 15 novembre vi invitiamo a partecipare a un suggestivo trekking urbano dedicato a Pietro Mascagni, per riscoprire insieme i luoghi che hanno segnato la vita e la formazione del celebre compositore livornese

Il percorso prenderà avvio da Piazza Cavallotti, nel punto in cui un tempo sorgeva la casa natale di Mascagni, per poi proseguire verso la Chiesa di San Benedetto, raffinato esempio di architettura neoclassica che custodisce ancora l’antico organo su cui il giovane Pietro si esercitava. Proprio qui avremo l’occasione di sentir suonare l’organo, grazie ad un musicista esperto che ce ne spiegherà il funzionamento.

La visita proseguirà con una piacevole sosta gastronomica con la degustazione del tradizionale “5&5”, offerto dalla storica Torteria Gagarin.

Ci sposteremo poi all’interno del Teatro Goldoni, dove è allestito il Museo Mascagnano: un affascinante spazio che raccoglie documenti, fotografie, strumenti e testimonianze legate alla vita e alle opere del compositore. Qui finiremo il nostro itinerario.

Informazioni pratiche



Data: Sabato 15 novembre 2025

Orario di ritrovo: ore 16.00

Durata: 2 ore, inclusa la degustazione

Difficoltà: nessuna – consigliate scarpe comode

Costi di partecipazione:

Adulti € 12,00

Bambini 7–12 anni € 8,00

Fino a 6 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 novembre alle ore 18.00



Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 0586 897890

Cellulare: 348 0404516

Email: [email protected]

Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/vetrina-toscana-i-luoghi-di-mascagni.htm

Un’occasione unica per scoprire Livorno attraverso la musica, i luoghi e i sapori che hanno ispirato uno dei suoi figli più illustri.

Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio tra storia, cultura e tradizione.

L’evento è stato organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno nell’ambio di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo parte del progetto Vetrina toscana con il contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

