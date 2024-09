Sabato tutti a camminare per beneficenza con “Fitwalking for AIL”

Il ritrovo è previsto per sabato 28 settembre alle 15.30 alla Terrazza Mascagni dove, con un contributo minimo di 10 euro destinato al sostegno del Reparto di Ematologia dell'ospedale di Livorno, si potrà partecipare alla camminata solidale. Verranno consegnati ad ogni iscritto uno zainetto contenente dei gadget e una t-shirt così da rendere visibile il flusso "turchese" dei partecipati

La sezione provinciale AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Livorno ha deciso quest’anno e per la prima volta, di aderire all’iniziativa di AIL Nazionale “Fitwalking for AIL”. La manifestazione consiste in una camminata solidale inclusiva e non competitiva aperta a tutti. Per la nostra città si svolgerà, con il patrocinio del Comune e della Provincia, nel pomeriggio di sabato 28 settembre.

Il ritrovo è previsto per le 15.30 alla Terrazza Mascagni dove, con un contributo minimo di 10 euro destinato al sostegno del Reparto di Ematologia dell’ospedale di Livorno, alle necessità dei nostri pazienti ed alla ricerca, verranno consegnati ad ogni iscritto uno zainetto contenente dei gadget e una t-shirt così da rendere visibile il flusso “turchese” dei partecipati. Il turchese infatti è il colore di questa manifestazione per tutta Italia. Dalla Terrazza Mascagni il percorso proseguirà per tutto il lungomare e terminerà alla Rotonda di Ardenza intorno alle 19.

L’obbiettivo di questa manifestazione è coinvolgere un numero importante di donne, uomini e bambini ad una giornata pet- friendly, non solo di sport-salute, ma anche di solidarietà e di inclusione. Sarà sicuramente d’impatto vedere tante persone che indossano lo stesso colore per condividere, oltre al “turchese”, sia obiettivi comuni sia il sostegno ad AIL Livorno.

Per maggiori informazioni: https://www.ail-livorno.it; 0586/892295 oppure [email protected]

