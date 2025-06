Sabato tutti in coro a Villa Trossi con il maestro Grasso

Canzoni sotto le stelle coi Cori SpringTime e Monday Girls e la prima edizione di Coristi per Caso - Livorno in Coro

Sabato 21 giugno a Villa Trossi l’estate di via Ravizza decolla ufficialmente con il concerto dei cori del maestro Cristiano Grasso: SpringTime e Monday Girls. Ma non sarà un concerto “normale”, che poi di normale quando ci sono questi cori scoppiettanti sul palco non c’è mai niente. All’interno della serata il maestro Grasso, deus ex machina di questi due formazioni scintillanti, ha deciso di lanciare una cosa che sono già vari anni che sogna di fare in città anche sulle orme di quello che succede all’estero, in America in particolare, dove il pubblico diventa il coro stesso. Un esperimento che già nel piccolo Cristiano Grasso era già riuscito a proporre nelle piazze e negli angoli delle strade dove i suoi cori si sono esibiti. “Un vero e proprio evento socializzante in cui attraverso la musica sì fa coro e sì fa socialità. Principio che io porto avanti da sempre – spiega il maestro Grasso – cioè la musica corale come pratica sociale. Quindi, che cosa succede? Ci sarà il concerto degli Spring Time, il concerto delle Monday Girls, ma il cuore della serata sarà dedicato a Coristi per caso- Livorno in Coro. Questo è il titolo di questo particolare format che vede il pubblico al centro della serata di musica”.

Ma come funziona in questo caso specifico? “Per la serata del 21 giugno – chiosa il maestro Grasso – ho predisposto un brano che verrà svelato solo quella sera, posso dire che è un brano della musica leggera italiana e che verrà scoperto sul momento. Quindi alle persone viene fornito un testo e io dividerò in settori la platea e con i cori miei insieme, costruiamo questo pezzo. Alla fine la cantiamo tutti insieme e facciamo anche una ripresa documentativa. Una buona idea che sarebbe bello poter riprendere anche dall’autunno come appuntamento fisso una volta al mese dal titolo appunto Coristi per caso – Livorno in Coro“.

