Sabato via al 1° Castellaccio Country

“Gusto – salute – ambiente” a Castellaccio. L’evento, in programma sabato 11 aprile, ha l’obiettivo di valorizzare la zona di “Castellaccio” per far conoscere il territorio, le sue caratteristiche ambientali con percorsi naturalistici, le realtà e attività che sono presenti ristoranti, agriturismi, fattoria didattica

“Gusto – salute – ambiente” a Castellaccio. L’evento, in programma sabato 11 aprile, ha l’obiettivo di valorizzare la zona di “Castellaccio” per far conoscere il territorio, le sue caratteristiche ambientali con percorsi naturalistici, le realtà e attività che sono presenti ristoranti, agriturismi, fattoria didattica.

Il filo conduttore dell’evento è creare una sinergia tra ambiente, gusto e salute che permetta una valorizzazione di questo territorio anche nell’ottica di una destagionalizzazione con una frequentazione che non si limiti solo al periodo estivo e ai weekend. L’evento si svolgerà in una giornata di inizio primavera, fine marzo presso il Circolo Gioli e dintorni prevede: 1. Una escursione naturalistica effettuata da una guida ambientale che permetterà di conoscere la flora e la fauna del territorio e ammirare lo splendido panorama. 2. Una visita alla fattoria didattica per vivere una esperienza della realtà rurale, far conoscere le tradizioni e le attività svolte per la vita degli animali 3. Seminario :Presentazione e descrizione delle proprietà e curiosità organolettiche e fitoterapeutiche e degustazione di vari prodotti locali miele, olio… 4. All’ora di pranzo sono previste degustazioni di piatti tipici proposti dai ristoranti che aderiranno all’evento, ogni ristorante preparerà un piatto tipico della cucina locale. 5. Nel pomeriggio la esibizione di gruppi country e folk e/o Esibizione di Agility dog Esposizione e Spazio aperto di acquarelli botanici e agresti In fase successiva si propone di realizzare una mappa della zona di Castellaccio da inserire in un sito con la indicazione del territorio e delle attività con la possibilità di rappresentarle con varie icone che permettano di effettuare una visita virtuale dei percorsi naturalistici, della fattoria didattica, delle varie attività presenti, dei piatti tipici preparati e proposti dai ristoranti locali. Il sito può rappresentare una guida stimolante per promuovere la frequentazione di questo territorio per gli abitanti di Livorno e per i turisti che apprezzano molto le escursioni naturalistiche, i prodotti tipici e i percorsi enogastronomici della cucina locale.

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