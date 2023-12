Sabato Villaggio di Natale Svs in piazza Grande

Sabato 16 dicembre, dalle 9.00 alle 18, lato Duomo, sarà allestito uno spazio con stand informativi e visite mediche gratuite. E per i più piccoli e le loro famiglie alle 17 circa appuntamento con Babbo Natale e il suo Elfo che giungerà nella piazza Grande facendo il suo ingresso a bordo di un pick up

Dopo il successo delle precedenti edizioni Svs torna in piazza, durante le festività natalizie, per mettersi a disposizione dei cittadini con stand informativi, di promozione al volontariato e alle attività dell’Associazione. Sarà inoltre presente l’Ambulanza di trasporto Veterinario sociale con i volontari del settore per le informazioni necessarie a questo servizio. Durante tutta la giornata saranno allestiti due stand dove i volontari dei vari settori assicureranno la loro presenza mettendosi a disposizione della cittadinanza per le attività assicurate da SVS Pubblica Assistenza Livorno.

PREVENZIONE

Come nelle precedenti occasioni, sarà inoltre allestito uno spazio dove offriremo gratuitamente alla cittadinanza la possibilità di effettuare visite mediche gratuite con screening di prevenzione sulla salute.

Nel dettaglio:

– dalle 09.00 alle 13.00 a bordo del Medical Truck SVS, sarà possibile effettuare screening nefrologico con ecografia renale per la prevenzione delle malattie del rene. Le visite saranno effettuate dal Direttore Sanitario del Polo Per la salute SVS Dr. Roberto Bigazzi.

Dalle 09.00 alle 17.00 continua inoltre l’impegno di SVS per la campagna di Regione Toscana e Asl Nord Ovest per la prevenzione sull’Epatite C. A bordo di ambulatorio mobile SVS sarà possibile effettuare gratuitamente ai cittadini di età compresa tra i 34 e i 54 anni il test sierologico HCV. ( di seguito i link già pubblicati sui canali ASL NORD OVEST e Regione Toscana per l’open Day in programma proprio per Sabato 16 Dicembre con tutte le informazioni necessarie)

https://uslnordovest.toscana.it/agenda/11555-campagna-informativa-screening-per-epatite-c

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/165236642/Test_hcv+openday_sedi+orari_AV+nord+ovest.pdf/534021c7-561c-a304-47e8-909814becbdd?t=1701439316617

Per accedere a queste prestazioni non occorre appuntamento, sarà sufficiente presentarsi al villaggio di Natale SVS dove i nostri volontari indirizzeranno i cittadini che intendono accedere a questi percorsi di prevenzione.

NEL POMERIGGIO

Alle ore 16.15 è prevista l’esibizione canora e musicale di alcuni alunni dell’Istituto comprensivo Micheli/Bolognesi di Livorno, che allieteranno la pizza già addobbata in clima natalizio.

Per i più piccoli e per le loro famiglie alle ore 17.00 circa appuntamento con Babbo Natale e il suo Elfo che giungerà nella piazza Grande facendo il suo ingresso a bordo di un pick up della Protezione civile SVS, per poi intrattenersi con i bambini per foto ricordo e consegna di caramelle e dolciumi. Quanto sopra vuole essere un nuovo appuntamento che SVS Pubblica Assistenza con i suoi volontari mette in agenda durante le festività natalizie, per scendere ancora una volta in Piazza con mezzi, attrezzature e attività, per vivere con i cittadini e la città un momento di incontro e di scambio di auguri, offrendo loro ancora una volta di accedere con campagne mirate all’importante tema della Prevenzione.

