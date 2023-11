Sabato visita guidata della casa natale di Modigliani

Sabato 18 novembre alle 18 apertura straordinaria e visita guidata di casa natale di Amedeo Modigliani. Al termine della visita sarà offerto l’assenzio servito con la zolletta flambata

La casa natale Amedeo Modigliani situata al primo piano di una palazzina di metà ‘800 in via Roma, 38, conserva il fascino delle dimore ottocentesche dell’Italia all’indomani dell’Unità d’Italia. I Modigliani, tipica famiglia della borghesia ebraica ottocentesca, molto colta, laica, affascinati dalle nascenti idee socialiste, possedevano tutta la palazzina, terreno con giardino interno, piano nobile, primo piano con le camere e mansarde, ma la casa museo si dipana nei salotti e salottini del piano nobile, che, grazie ai proprietari è rimasta intatta, con le sue cementine a motivi floreali e geometrici, i vetri sottili, le persiane alla livornese. Qui il tempo si è fermato ed accompagna i visitatori in un percorso emotivo: basta un rumore inaspettato, una porta che sbatte e tutti si voltano, quasi ci fosse il giovane Dedo con i suoi fratelli più grandi. Durante la visita viene ripercorsa la vita di Amedeo dal parto travagliato, con l’ufficiale giudiziario venuto a pignorare gli oggetti di valore e gli ori, gli argenti, la macchina da cucire, accatastati sotto il tavolo, alla sua formazione scolastica ed artistica: il Ginnasio, la scuola di Micheli, l’Accademia di Firenze, fino alla scuola Colarossi di Parigi. A l termine della visita chi lo desidera potrà degustare un assenzio servito alla maniera di Dracula di Bram Stoker, con la zolletta di zucchero flambata e l’acqua fredda.

Costo del tour 10 euro a persona. E’ necessario prenotare al 339-8560212. Al termine della visita sarà offerto l’assenzio servito con la zolletta flambata.

