Sabato visita guidata speciale con letture alla mostra Magazzini generali

Sabato 15 alle 17 visita e brevi letture per raccontare nuovi e inediti aspetti legati alle opere esposte. Prenotazione anticipata consigliata: 0586-824551, mail [email protected]

Sabato 15 alle 17 è previsto un nuovo imperdibile appuntamento con la mostra “Magazzini generali: le collezioni livornesi dai depositi al Museo”, allestita all’interno dei Bottini dell’olio. La mostra presenta opere generalmente conservate all’interno dei depositi cittadini, lontane dai canonici circuiti di visita e dallo sguardo dei visitatori. L’esposizione, ricca, eterogenea e discorde, come solo un magazzino sa essere, testimonia il valore del nostro patrimonio civico, ai più sconosciuto, ma fortemente legato alla vicenda artistica livornese. Fra le opere esposte compaiono anche nomi importanti dell’arte moderna e contemporanea, artisti locali o che hanno lavorato nella nostra Livorno, segnando le epoche. Per comprendere al meglio la ricchezza delle collezioni, le cooperative Itinera Agave e coop.Culture, in collaborazione con il Comune di Livorno, organizzano una visita guidata speciale per raccontare nuovi ed inediti aspetti legati alle opere esposte. Il percorso di visita si snoderà all’interno della mostra e sarà alternato a brevi letture tratte da fatti di cronaca, documenti di archivio, biografie e testi critici che illustrano e narrano frammenti della nostra memoria.

Costo ingresso museo + 2 euro visita guidata

Domenica 16 gennaio ore 17.00 visita guidata generale complessiva della mostra “Magazzini generali”

Prenotazione anticipata consigliata. La partecipazione alle visite è consentita a gruppi limitati a causa dell’ emergenza sanitaria. Accesso consentito con super green pass.

Per informazioni segreteria museo della città tel: 0586-824551 e-mail: [email protected]