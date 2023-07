Sabato visite guidate a “Sognando i Corsari”, per rivivere il secolo d’oro di una Livorno al mare

Aurelio Monteverde, Donna che prende il sole, Procchio, Isola d'Elba, settembre 1930, stampa moderna da negativo alla gelatina sali d'argento su vetro, 9x12 cm, Archivi Alinari, Archivio Monteverde, Firenze

Al Museo della Città di Livorno, piazza del Luogo Pio, a partire da sabato 8 luglio, è possibile prenotare le visite guidate a orario fisso per scoprire tutta la suggestione della nuova mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari. Un viaggio a ritroso nel tempo che tocca le atmosfere di fine Ottocento, i riti della Belle Époque, le vacanze dei ruggenti anni Venti, la rivoluzione del colore. Palombari, famiglie, cantieri, osservazione della natura e celebrazione di un sogno – quello dell’inscindibile legame che Livorno ha col suo mare – rivivono in questa mostra che, grazie alle immagini fortemente evocative realizzate da abili fotografi nell’epoca d’oro della villeggiatura, fino agli anni ’60 del Novecento, spalanca una finestra sull’immaginario collettivo. Le preziose fotografie provengono dagli Archivi Alinari, uno dei giacimenti fotografici più grandi e antichi al mondo, e poterle conoscere con il supporto di una visita guidata a cura degli operatori del Museo, è quindi un’occasione da non perdere. A partire dal dagherrotipo della Dogana D’Acqua attribuito ad Aristide Castelli del 1845 ca, troviamo famosi artisti della macchina fotografica come Bettini e Miniati e le sorprendenti diapositive colorate a mano dallo scienziato fiorentino Giorgio Roster. Promossa e organizzata dal Comune di Livorno, la mostra è curata da Rita Sartoni e si avvale della collaborazione di Fondazione Alinari per la Fotografia con il patrocinio della Regione Toscana e il catalogo edito da Sillabe. Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Orari:

dal lunedì al venerdì 10.00-20.00

sabato e domenica 10.00-22.00.

Orario continuato fino alle 24.00 durante Effetto Venezia (2-3-4-5-6 agosto).

Biglietti:

Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro, visita guidata 2,50 euro.

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Visite guidate su prenotazione e a orario garantito il sabato alle 18.00 e alle 19.00.

Costo 2,50 euro (oltre al biglietto di ingresso).

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

tel.0586-824551

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

