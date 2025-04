Sabrina Gabriele presenta Quattro giorni o sempre

Appuntamento sabato 12 aprile ore 18.00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio nell'ambito del programma "Una stanza tutta per noi"

Appuntamento con la scrittrice Sabrina Gabriele autrice del romanzo Quattro giorni o sempre, nell’ambito del programma “Una stanza tutta per noi”, sabato 12 aprile ore 18.00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio. L’evento è organizzato dalla cooperativa Itinera in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Livorno, con l’obiettivo di promuovere la letteratura femminile e offrire uno spazio di dialogo con le autrici contemporanee.

Il libro

Quattro giorni o sempre è il romanzo d’esordio di Sabrina Gabriele, pubblicato da Edizioni E/O nel settembre 2023. Tutto ha inizio tra i riflessi patinati di un matrimonio newyorkese: gli invitati brindano, i cuori battono forte. Tra loro ci sono Vittoria, giovane e sfacciata londinese, ed Elettra, elegante triestina, incarnazione di una vita coniugale solida e borghese. L’incontro è un cortocircuito. Nasce un amore assoluto, primitivo, istintivo, che travolge ogni logica e prende possesso delle loro vite. La narrazione procede come una sostanza clandestina: inebriante, febbrile, incandescente. I sentimenti esplodono in un ritmo serrato, tra orgasmi sospesi, promesse rubate, segreti e tradimenti. Le protagoniste si muovono tra New York, Londra, Parigi, Trieste, Venezia con la leggerezza di chi ha il cuore pieno e il portafoglio pure. Ma al centro di tutto c’è l’amore che divora ogni certezza. Vittoria ama, chiede, pretende. Elettra risponde con un “non posso”. E da lì, tutto si complica.

L’autrice

Sabrina Gabriele è nata a Bergamo, ha vissuto a Londra e attualmente risiede a Parigi, dove lavora nel settore della moda e del lusso. Quattro giorni o sempre segna il suo ingresso nel mondo della narrativa, con uno stile incalzante e brillante che restituisce tutta l’urgenza di un amore che non conosce mezze misure. Siete pronte per questa maratona sentimentale tra le capitali del mondo (e del cuore)? Vi aspettiamo numerosi per conoscere l’autrice, scoprire i retroscena di questo intenso romanzo e dialogare sui temi affrontati nel libro.

