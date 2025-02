Sabrina Orsolini vince tutto nella quarta edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni”

Foto di Carlo Marzocchi - Bizzi

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto al progetto social taxi inclusivo. La quarta edizione del concorso canoro organizzato dal Teatro Goldoni ha visto Sabrina Orsolini conquistare tutti e 3 i premi in palio. In gara 13 canzoni

di Giulia Bellaveglia

Sabrina Orsolini vince, anzi trionfa, nella quarta edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni”. La segretaria della Provincia di Livorno ha conquistato una giuria composta da circa 30 persone con l’interpretazione di “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini, in gara al Festival di Sanremo 1982, vincendo, oltre al primo premio della manifestazione, anche quello della critica e quello assegnato dal pubblico presente in sala, superando i 13 concorrenti in gara che si sono esibiti con l’accompagnamento dell’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal maestro David D’Alesio. “Un sogno – commenta Orsolini visibilmente emozionata – Ho sempre seguito Sanremo e vincere un riconoscimento che lo riguarda è un’emozione unica”. Dopo il graditissimo video saluto da parte di Carlo Conti, il sindaco Luca Salvetti, in veste di conduttore e affiancato dalla vicesindaca Libera Camici, ha ricordato che l’intero ricavato della serata è stato destinato al progetto social taxi. Medaglia d’argento per Pietro Contorno con “Ciao amore ciao” di Luigi Tenco e terzo posto per Giusy Anzovino con “Sincerità” di Arisa. Per quanto riguarda il premio della critica, secondo posto per Alessandra Donati & I Pase con “Oceano” di Lisa e medaglia di bronzo per Contorno, mentre per quello del pubblico a seguire Orsolini sono stati il Trio Niccolai/Niccolini/Pucci con “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel e Anzovino.

Tanti gli applausi anche per l’esibizione fuori concorso de I Goldonium con “Jesahel” dei Delirium e per quella di Emiliano Geppetti che ha portato sul palco “Finalmente tu” di Max Pezzali, ma anche per i Gary Baldi Bros e i cori Spring Time e Monday Girls, con due omaggi a “Bailando” di Enrique Iglesias e “The Rhythm of the Night” di Corona, diretti dal maestro Cristiano Grasso. Previste due repliche dell’evento su Granducato Tv giovedì 27 febbraio alle ore 21.35 e sabato 1 marzo alle ore 9. Tra i partecipanti al voto in sala è stato estratto come vincitore il signor Paolo Gargini, che si è aggiudicato un abbonamento per due persone alla stagione teatrale 2025/2026. I risultati del FantaGoldoni, saranno resi noti nei prossimi giorni sui canali della Fondazione teatrale che renderà noti i nomi dei vincitori e i relativi premi offerti dagli sponsor.

