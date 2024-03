Sagra dei Baccelli a Salviano, come presentare domanda per partecipare

Per rilanciare e riqualificare la sagra, l’Amministrazione comunale invita gli operatori su area pubblica e i produttori agricoli qualificati, in grado di poter offrire prodotti locali di qualità, a presentare domanda di partecipazione

Ritorna, domenica 5 maggio, la 132° edizione della Sagra dei Baccelli nel quartiere Salviano.

Per rilanciare e riqualificare la sagra, l’Amministrazione comunale invita gli operatori su area pubblica e i produttori agricoli qualificati, in grado di poter offrire prodotti locali di qualità, a presentare domanda di partecipazione.

Di seguito riportiamo alcuni dettagli e informazioni utili:

• la sagra si svolgerà domenica 5 maggio 2024 con orario 8-23 (montaggio dalle ore 7 – sgombero entro le ore 24);

• la partecipazione prevede il pagamento del canone unico per un importo di euro 18,00;

• nel caso di necessità l’operatore dovrà munirsi di generatore elettrico;

• non sono previste particolari prescrizioni per quanto riguarda le caratteristiche dei gazebi utilizzati.

La domanda può essere inviata entro il 20 aprile 2024, accedendo a Star tramite il link http://aidasmartportal.comune.livorno.it/ss/home e compilando la modulistica relativa alla richiesta di partecipazione alla sagra che prevede per ogni domanda una marca da bollo da euro 16.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo Economico e Sportello Europa – Ufficio commercio e altre attività produttive tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

[email protected];

[email protected];

[email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©