Sagra dei Baccelli, Salviano in festa per la 134ª edizione

Domenica 3 maggio torna uno degli appuntamenti più amati della tradizione livornese: circa 50 stand, prodotti tipici, eventi per tutte le età e spettacoli animeranno il quartiere tra storia, comunità e sapori del territorio

di Giulia Bellaveglia

Torna uno degli appuntamenti più amati della tradizione popolare livornese. Domenica 3 maggio, a partire dalle ore 9, il quartiere di Salviano ospiterà la 134ª edizione della Sagra dei Baccelli (la locandina con il programma), storica manifestazione promossa dalla Parrocchia di San Martino e dal Circolo Arci “Carli”, con il sostegno del Comune e il coinvolgimento attivo di cittadini, volontari e associazioni. Un evento che affonda le radici in un passato lontano, quando l’area rappresentava la campagna livornese e la festa nasceva come momento di ringraziamento. “È una tradizione che parla della nostra identità – sottolinea l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – e che ogni anno riesce ad unire istituzioni, enti e quartiere in un programma ricco e partecipato”. Fabio Altini, presidente del Circolo, ha ricordato il valore sociale della manifestazione. “Siamo cresciuti con questa iniziativa – racconta -, che rappresenta l’anima di Livorno. Una città di mare, sì, ma profondamente legata anche alla sua storia rurale. Questa zona oggi è cambiata, ma conserva ancora quello spirito. Anche a tavola vogliamo mantenere vive le nostre radici con piatti tipici e prodotti del territorio”. Il cuore della festa sarà, come nelle ultime edizioni, via Di Salviano, dove troveranno spazio circa cinquanta stand tra abbigliamento, oggettistica e punti ristoro. Le creazioni dell’ingegno saranno invece in via Dei Pelaghi, mentre per la prima volta sarà utilizzata anche l’area di parcheggio davanti al “Carli”. Non mancheranno i protagonisti assoluti: i baccelli, disponibili anche in alcune aziende agricole locali aperte per l’occasione. Ampia la partecipazione delle associazioni cittadine, con stand informativi e dimostrativi, e numerose iniziative per tutte le età: dalla mostra ornitologica alle esibizioni di scherma, passando per attività per bambini, musica dal vivo e visite guidate al piccolo museo della chiesa. Momento centrale sarà la messa di ringraziamento alle 10.30, seguita da un ricco programma gastronomico. La giornata si concluderà alle 20 con la cena sociale e lo spettacolo di vernacolo.

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