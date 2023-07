Sagra del Frate a Vicarello

Riparte per il secondo weekend all’area feste di Vicarello la Sagra del Frate organizzata dalla Proloco Vicarello. Venerdì 7 luglio direttamente da Tale e Quale Rock Starshow Rock Multi Tribute Band. Sabato 8 luglio Orchestra Show di Simona Quaranta. Domenica 9 luglio direttamente da Tu si que Vale super show di Luca Guraldi e i suoi omaggi Rock&Roll. Tutte le sere ristorante dalle ore 19,30 il Ponce di Romeo, i famosi Frati con delle dolcissime novità. Inizio show 21,00/21,30. La Proloco Vicarello vi aspetta per divertirsi insieme in totale relax!

