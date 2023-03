“Salesiani e dintorni”, al via la 12esima rassegna di danza. Le scuole partecipanti

Quest’anno ricorre il 125° anniversario dei Salesiani a Livorno i cui passi negli anni sono stati fatti mettendo sempre al centro il bene dei giovani e per rispondere alla domanda fondamentale "Che cos'è la felicità"

Ritorna “Salesiani e dintorni” rassegna di danza alla sua 12esima edizione, organizzata dal Cinema Teatro Salesiani. Quest’anno ricorre il 125° anniversario dei Salesiani a Livorno i cui passi negli anni sono stati fatti mettendo sempre al centro il bene dei giovani e per rispondere alla domanda fondamentale “Che cos’è la felicità”. I momenti di felicità ci prendono di sorpresa, non siamo noi che li troviamo ma loro che ci trovano.

Questo appuntamento fisso nel calendario delle scuole di danza della città che vedono i propri allievi riunirsi in un momento di condivisione della propria passione per la danza, senza alcuna competizione, diventa l’occasione per comunicare ai nostri giovani che la vita e’ bella, perché anche in un momento grigio, un piccolo gesto fatto col cuore può ridare il sorriso.

La primo appuntamento sarà sabato 11 marzo alle 18 e vedrà gli allievi di: SCUOLA DI DANZA DEA direzione artistica Carolina Picciotto, CENTRO STUDI ARMONIA DANZA direzione artistica Martina Cecchini, AREADANZA direzione artistica Gaia Lemmi, CENTRO DANZA AEREA MAMAK direzione artistica Francesca Orsucci.

Sabato 18 marzo doppio spettacolo alle ore 15 sarà la volta di: SCUOLA DI DANZA EDEN direzione artistica Elena Turchi, CENTRO STUDI ARTEDANZA direzione artistica Valeria Delfino, DANZA & DANZA direzione artistica Annalucia D’Ubaldo e Ylenia Varriale. Alle ore 18 : SALUS COMPANY direzione artistica Denise Storti, MYTHOS ARTE E MOVIMENTO direzione artistica Gabry Gabbriellini, ST DANZA CENTROFORMAZIONE direzione artistica Simona Tocchini, CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA direzione artistica Francesca Risaliti, CLUB SPORT COLLESALVETTI direzione artistica Veronica Mungai.

Seguiranno sabato 25 marzo doppio spettacolo alle 15: ABC DANZA direzione artistica Michela Gazzarri, LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO direzione artistica Mitzi e Cecilia Testi, EIMOS CENTRO FORMAZIONE DANZA direzione artistica Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano, Stefania Valdiserri, BOHEMIAN BALLET STUDIO direzione artistica Michaela Forstova. Alle ore 18 : ARKE’ DANZA direzione artistica Linda Cimini, NINA DANCE GROUP direzione artistica Serena Sicilia, STUDIO LIVE DANCE ACADEMY direzione artistica Antonella Filippi, NEW PROJECT DANCE direzione artistica Roberta Ulivieri, LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI direzione artistica Sonia Filippi.

Il tutto sarà diretto da Rino Pizzonia, ideatore della manifestazione con tutto lo staff tecnico del Cinema Teatro Salesiani: Andrea Farneti, Giorgia Placidi, operatore luci Diego Coli, fonico Gianluca Razzauti, Marzio Pardossi riprese video, Tony Hammer e il suo Staff che immortaleranno gli artisti durante le serate, presenta Roberta Leonardis. Si ringrazia gli sponsor tecnici : Passo di danza di Rosi Marzullo, Promos di Roberto Napoli e il Comune di Livorno per il patrocinio.b

